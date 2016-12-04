ضرورت ایجاد وقف های جدید در جامعه

حجت الاسلام عظیم آسوده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تشکیل و راه اندازی انجمن های یاوران وقف در بجنورد، شرایط وقف جدید در شهرستان فراهم شده است.

وی افزود: انجمن یاوران وقف، مجموعه ای از متخصصانی هستند که در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، پزشکی، مهندسی، فناوری و غیره به زمینه های ایجاد وقف در موضوع های خاص می پردازند.

رئیس اوقاف بجنورد تصریح کرد: این انجمن زمینه های اجرایی شدن وقف های جدید در موضوعات علمی پژوهشی، حوزه های علمیه، علم و فناوری، بیماران سرطانی، بهداشتی درمانی، ایتام، جهیزیه و غیره را احصاء می کند.

حجت الاسلام آسوده به کارگیری روش های نوین در جلب و جذب مشارکت های خیران در ایجاد وقف را از اهداف تشکیل انجمن های یاوران وقف برشمرد و عنوان کرد: این انجمن ها به صورت مردمی و صرفا به ترویج فرهنگ وقف و تشویق افراد جامعه به این سنت حسنه می پردازند.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام، ظرفیتی برای تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف و توسعه آن به نفع عامه مردم است، اظهار کرد: باید فرهنگ وقف را به سمت ایجاد وقف های جدید و نیازهای ضروری جامعه هدایت کرد.