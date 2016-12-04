به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر که به عنوان رئیس مجمع در محل برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های ناشنوایان حضور یافت، در پایان این مجمع اظهار داشت: در حال حاضر ۵-۶ فدراسیون هستند که به صورت سرپرستی اداره می‌شوند اما تا پایان سال انتخابات تمام این فدراسیون ها برگزار می شود تا مشکلی به لحاظ مدیریتی فدراسیون ها نداشته باشیم.

وی با یادآوری اینکه تا پایان ماه جاری ستاد بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی و المپیک ۲۰۲۰ توکیو تشکیل می شود، خاطرنشان کرد: از همین حالا برای حضور مقتدرانه در این دو رویداد برنامه ریزی خواهیم کرد. امیدوارم تیم ملی فوتبال هم که در مرحله رفت مقدماتی جام جهانی صدرنشین گروه خود شد، در مرحله برگشت هم بتواند نتایج خوب گرفته و صعود بی دغدغه و مقتدرانه داشته باشد.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه و با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه «در پایان مدیریت قبلی وزیر ورزش از سوی نهادهای بین المللی انتقاداتی به اساسنامه فدراسیون های ایران وارد شده و اصلاح آنها خواستار شده بود در این زمینه و با توجه به در پیش بودن انتخابات فدراسیون ها چه برنامه ای دارید؟»، گفت: آنچه که در اساسنامه فدراسیون ها باید اصلاح شود و مورد انتقاد نهادهای بین المللی هم قرار گرفته خیلی مهم نیست، اما دستور دادم کار کارشناسی لازم روی آنها انجام شود تا از این طریق بتوانیم با مدنظر قرار دادن قوانین داخلی اصلاحات لازم را در مورد اساسنامه فدراسیون ها انجام داده و در نهایت آن را به تصویب هیات وزیران برسانیم به گونه ای که دیگر برای ورزش ایران مشکل ساز نشود.

وی در این رابطه و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا اصلاح اساسنامه فدراسیون ها تا زمان برگزاری انتخابات آنها نهایی خواهد شد یا خیر، یادآور شد: برای انتخابات فدراسیون ها به اصلاح اساسنامه ها نیازی نداریم بخش هایی که مورد انتقاد نهایی نهادهای بین المللی است مواردی است که به انتخابات داخلی مربوط نمی شود.

سلطانی فر همچنین در رابطه با حضور خود در مجامع انتخاباتی دیگر فدراسیون ها گفت: متناسب با تلاش و زمانی که داریم تلاش می کنیم در انتخابات حضور داشته باشیم مسئولیت با وزارتخانه است و باید نمایندگان ما حضور داشته باشند.

وی در مورد حضور بازنشسته ها در ورزش نیز تصریح کرد: اعمال این قانون برای ورزش محدودیت هایی ایجاد کرده است چراکه تنها در موارد خاص اجازه استفاده از افراد بازنشسته را داریم مثلا انتصاب در پست های بالا مثل وزیر یا معاونت وزارتخانه و دیگر اینکه می توانیم از تخصص فرد بازنشسته به عنوان کارشناس استفاده کنیم البته به گونه ای که پرداختی به وی یک سوم فردی باشد که در همین پست فعالیت دارد، اما بازنشسته نیست. در هر صورت این قانون را رعایت می کنیم در همین زمینه به معاونت منابع انسانی و توسعه ورزش قهرمانی دستور داده ام موارد را پیگیری کرده و گزارش دهد.

وزیر ورزش همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا چنین دستوری در رابطه با منع حضور افراد دو تابعیتی در ورزش توسط شما داده شده است، تاکید کرد: به عنوان یک دستگاه اجرایی ملزم هستیم تمام قوانین را رعایت کنیم.

وی همچنین اعلام کرد که یکی از رویکردهای وزارت ورزش حمایت از بانوان است.