رامز نصیری صالح در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: جهاد دانشگاهی در راستای رسالت خود موضوعات تحقیقی و طرح‌های پژوهشی متناسب با نیاز روز جامعه را بر عهده می‌گیرد.

وی افزود: در همین راستا نحوه بهره‌گیری بهینه از سیب‌زمینی مازاد تولیدی و تولید محصول نشاسته که ارزش‌افزوده بالایی دارد را مطالعه کردیم.

به گفته رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان یکی از معضلات سالانه سیب‌زمینی‌کاران روی دست ماندن بخشی از تولیدات است که خط تولید نشاسته می‌تواند به ایجاد ارزش‌افزوده و استفاده بهینه از محصول مازاد تولیدی بینجامد.

نصیری صالح تأکید کرد: نشاسته به دو صورت ساده و پلیمری تولید می‌شود که هر دو در صنایع نفتی کاربرد دارند و بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته یک شرکت نفتی سالانه به حدود شش هزار تن نشاسته نیازمند است.

وی تصریح کرد: در وضعیتی که سیب‌زمینی در بهترین حالت ممکن به قیمت ۲۵ هزار ریال در هر کیلو به فروش می‌رسد می‌توان نشاسته ساده را حداقل به ۶۰ هزار ریال و نشاسته پلیمری را به حداقل ۱۱۰ هزار ریال به فروش برساند.

رئیس جهاد کشاورزی واحد استان تأکید کرد: در حال حاضر مطالعات تولید این محصول به اتمام رسیده و ما در حال ارتباط‌گیری با کشاورزان و زارعان و دستگاه‌های اجرایی دیگر هستیم تا بتوانیم طرح را به اجرا درآوریم.

به گفته نصیری صالح در عملیاتی شدن این طرح دستگاه‌های جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و شهرک‌های صنعتی می‌توانند کمک مؤثری داشته باشند.

وی افزود: جهاد دانشگاهی استان این ظرفیت را دارد که حتی واحد تولیدی نشاسته در استان دایر کند و تجربه‌های قبلی در استان وجود دارد که نشان می‌دهد این ایده نیز با موفقیت همراه خواهد بود.