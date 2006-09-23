رئيس كتابخانه و مركز اسناد مجلس : نگران خاكسترشدن نسخه هاي ارزشمند خطي هستيم

سيد محمد علي ابهري در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : از سازمان مديريت و برنامه ريزي درخواست كرده ايم كه هرچه زودتر تكليف بودجه پانصد ميليون توماني كتابخانه مجلس را مشخص كنند و هرچه زودتر اين رقم را به ما اختصاص دهند .

وي در ادامه تصريح كرد : در بودجه سال 1385 كل كشور رقمي كه به كتابخانه اختصاص يافته به هيچ وجه كفاف نيازهاي ما را نمي داد و علي رغم گفتگوهايي كه با اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس انجام داديم نهايتا رقم بودجه پيشنهادي ما به تصويب نرسيد و ما مجبور به درخواست بودجه اختصاصي براي پروژه تهيه وسايل اطفاء حريق شديم .

رئيس كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح كرد : اين رقم به تصويب رسيده است ولي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تخصيص آن تعلل مي كنند و ما نگران هستيم در اين خلال مشكلي براي نسخ خطي كه در اين مركز نگهداري مي شود پيش بيايد .

وي تصريح كرد : امكاناتي كه هم اكنون در كتابخانه مجلس براي اطفاي حريق پيش بيني شده است غير استاندارد است و اگر حريقي رخ دهد با اين امكانات مي توان آن را مهار كرد اما به دليل موادي كه در اين كپسول ها وجود دارد هيچ كتابي باقي نخواهد ماند .

محمد علي ابهري خاطرنشان كرد : هم اكنون در دنيا از گازهايي براي اطفاي حريق استفاده مي شود كه نه براي كتابها ضرري دارد و نه سلامتي كتابداران را به خطر مي اندازد كه ما تاكنون نتوانسته ايم اين امكانات را براي كتابخانه مجلس فراهم كنيم .