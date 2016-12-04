به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین پروژه‌های پژوهشی که در موسسه سروش مولانا دنبال می‌شود، پروژه «نظام اخلاقی مولانا» است. این پژوهش که به سرپرستی علمی مصطفی ملکیان در حال انجام است، سابقه‌ای پنج ساله دارد و موسسه یادشده نیز از همان ابتدای کلید خوردن پروژه، هر سال همایشی را با همین نام برگزار می‌کند.

در همایش امسال که «غواص بحار» نام دارد و با مساعدت «پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی» برگزار می‌شود، مصطفی ملکیان، ابوالقاسم فنایی، حسن اسلامی، مهناز قانعی، امیر صائمی و کاوه لاجوردی مباحثی را پیرامون معرفت شناسی اخلاق ارائه خواهند داد.

این همایش که محفلی است برای ارائه جدیدترین دستاوردهای پژوهشگران حوزه اخلاق و مولانا و همچنین آشنایی بیشتر افراد علاقه مند به این حوزه، امسال در پنجمین سالگرد خود در ۱۹ آذر ماه در محل پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، نرسیده به چهارراه ولیعصر، نبش برادران مظفر جنوبی، برگزار می‌شود.