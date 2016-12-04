قانون جامع آب تدوین می شود/ انتقاد از دیپلماسی ضعیف آبی

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده در نشست خبری با اشاره به برگزاری همایش بین المللی حقوق آب در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذر گفت: این همایش با هدف همفکری و افزایش همکاری های نهادهای مختلف در حوزه آب برگزار می شود.

وی با اشاره به تغییر اقلیم در کشور گفت: تغییر اقلیم تغییر قانون گذاری را نیز می طلبد و متاسفانه موازی کاری هایی که در این رابطه وجود داشت و با توجه به اینکه برخی برخوردها با تخلفات کیفری در حوزه حقوق آب ضمانت اجرایی قوی نداشت صیانت از آب های کشور برای مقابله با دست اندازی ها ضروری است.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه قوانین حوزه آب نیاز به تجدید نظر دارد، گفت: همایش مذکور در ۴ محور مهم و با حضور مسئولان داخلی و خارجی برگزار می شود.

وی افزود: مبانی و اصول حقوق آب مبانی فقهی و موضوعات عرفی در حقوق آب تنها بخشی از موارد قابل طرح در این همایش است.

امین زاده با اشاره به وجود حق آبه های مختلف طبق سیستم عرفی در کشور گفت: قرار است مبانی عرفی مرتبط با حق آبه ها در کشور شناسایی و از لحاظ حقوقی بررسی شود.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی به موضوعات قضایی مرتبط با حقوق آب اشاره و تصریح کرد: بحث مالکیت و بهره برداری از آب مباحث کیفری و جرم شناسی و بررسی این موضوع که آیا تخلفات حوزه آب نیاز به دادگاه ویژه دارد یا خیر در این همایش بررسی می شود.

امین زاده با انتقاد از وجود موازی کاری هایی در حوزه آب های فرامرزی و مرزی گفت: یکی از سوالات مهم در این رابطه چگونگی برخورد با مسائل آبی مشترک با همسایگان است و اینکه در این راستا از جایگاه حقوقی خود چه استفاده هایی داشته ایم.

وی افزود: در رابطه با صدور پروانه ها و نظام مجوز دهی در رابطه با آب های زیرزمینی نیز قرار است مباحث چالشی در همایش ملی حقوق آب مطرح شود و به سوالاتی از جمله اینکه آیا می توان در زمین هایی که دارای آب شور و تلخ هستند پروانه بهره برداری صادر کرد، پاسخ داده شود.

امین زاده حوزه آب های سطحی را یکی دیگر از محورهای این همایش عنوان کرد و افزود: طرح موضوعاتی از جمله تفاوت حق آبه های سنتی و مدرن و وضعیت آب های سطحی تنها بخشی از محور های اصلی این موضوع خواهد بود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به ضرورت توسعه ادبیات حقوق آب اظهار داشت: به دنبال این هستیم که افکار عمومی را با حوزه حقوق آب آشنا کنیم. در مراسم اختتامیه از کشاورزان نمونه و صنعتگران برتر که در رابطه با استفاده از آب حداکثر تلاش را داشته و از پساب های موجود استفاده مجدد کردند تقدیر می شود.

امین زاده از حضور مسئولان قضایی در این همایش خبر داد و افزود: قرار است در این همایش دو روزه از قضاتی که در حوزه حقوق آب آرای خوبی صادر کرده اند تقدیر شود تا الگویی برای سایر قضات فراهم شود.

تمدن کشور به دلیل کم آبی در معرض خطر است

امین زاده با اشاره به اینکه نسل های آتی در کشور در معرض خطر کم آبی هستند، گفت: نه تنها نسل های آتی بلکه به طور کلی تمدن ما در معرض خطر است و به دنبال این هستیم تا با برگزاری همایش های این چنینی راهبردهای حقوقی برای صیانت از منابع آبی کشور فراهم کنیم.

این حقوقدان افزود: امیدواریم همایش های این چنینی نقطه پایانی برای رسیدگی به مسائل حقوقی آب نباشد و بتوانیم با تشکیل دبیرخانه دائمی این همایش موضوعات حقوقی ناشی از چالش های آبی در کشور را دنبال کنیم.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا اسناد تاریخی مربوط به حق آبه ها به عنوان سند حقوقی قابل طرح است یا خیر، گفت: شیخ بهایی صدها سال پیش حق آبه ای را به عنوان نظام حقوقی آب در کشور تعیین کرده بود که هنوز قابل استفاده است. با این حال متاسفانه مطالعات خوبی در راستای شناسایی نظام های عرفی حاکم بر حقوق آب انجام نشده است و به دنبال این هستیم که با شناسایی نظام های حقوقی بتوانیم به برخی از چالش های موجود پایان دهیم.

امین زاده از بررسی چالش های آبی در همایش ملی حقوق آب خبر داد و افزود: چالش های موجود این حوزه از جمله مسائل مرتبط با تالاب شادگان و حق آبه ای بین استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری از سوی کارشناسان بومی مطرح و بررسی شده است.

قانون جامع آب تدوین می شود

وی از تدوین قانون جامع آب در کشور خبر داد و افزود: امیدواریم تا سال آینده بتوانیم از این قانون مهم رونمایی کنیم چرا که بسیاری از قوانین موجود دیگر به این قانون اصلی ربط پیدا می کند.

امین زاده در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر دیپلماسی آب در کشور و راهکارهای برون رفت از مشکلات مربوط به آن گفت: متاسفانه دیپلماسی آب مشکلاتی را پیش روی خود داشته است به همین منظور در رابطه با آب های مرزی با توجه به سابقه ایران و کشورهای همسایه باید دیپلماسی قوی و منظمی برای پیشگیری از هر گونه سوءاستفاده از منابع آبی کشور انجام شود.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت انجام گفتگوهای حقوقی معقول در رابطه با مسائل آبی در کشور گفت: باید موازی کاری های موجود از بین رفته و گفتگوهای حقوقی معقولی در این خصوص انجام شود.

همایش ملی حقوق آب، فرصت ها و راهکارها با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر نیرو، تعدادی از سفرا، معاون رئیس قوه قضائیه، مسئولان سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه و همچنین جمعی از حقوق دانان، روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار خواهد شد.