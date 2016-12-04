تمایلی به واردات دارو نداریم/ سرمایه گذاری شرکت سوئدی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سوئدی آسترازنیتا تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو، در این مراسم گفت: در جریان ملاقات وزیر بهداشت و ورزش سوئد با دکتر هاشمی، دو تفاهم نامه همکاری بین طرفین امضا شد که یکی از آنها بین شرکت داروسازی سودی آسترازنیتا و سازمان غذا و داروی کشورمان بود.

وی با اشاره به این موضوع که تفاهم نامه امضا شده فعلا جنبه عملی ندارد و به منزله اعلام آمادگی دو طرف برای همکاری در این زمینه است، خاطرنشان کرد: شرکت آسترازنیتا یکی از ۱۰ شرکت برتر جهانی در حوزه دارو است که در ایران بازار دارویی مناسبی دارد و به همین جهت برای سرمایه گذاری در کشورمان اعلام آمادگی کرده است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: راه توسعه شرکت های دارویی بزرگ در کشور ما سرمایه گذاری در زمینه تولید دارو در کشور است و ما تمایلی برای واردات دارو نداریم.

وی عنوان کرد: قرارست ظرف سه ماه آینده با مشخص شدن جزییات همکاری دو طرف، تفاهم نامه اجرایی در این زمینه به امضا برسد.