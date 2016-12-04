برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم در راولپندی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از ماه ربیع‌الاول، مراسم کرسی تلاوت قرآن کریم و اختتامیه کلاس‌های آموزش قرآن خانه فرهنگ کشورمان در راولپندی با حضور مفتی شاهنواز احمد ضیایی، از علمای برجسته اهل سنت و رییس دارالعلوم انوار الرضا راولپندی، حجت‌الاسلام ابرارحسین عرفانی، رییس جامعه مدینه القرآن و تعدادی از قراء، اساتید قرآنی و جمعی از قرآن‌آموزان در محل خانه فرهنگ ایران برگزار شد.

حجت‌الاسلام ابرارحسین عرفانی در سخنران خود در این مراسم گفت: قرآن، کتابی آموزنده و راهگشای زندگی انسانهاست. قرآن فرقه‌گرایی را مذموم شمرده و بسیاری از آیات قرآن بر وحدت و همبستگی مسلمانان تأکید کرده است.

وی در ادامه گفت: اگر ما ادعا می‌کنیم عاشق و پیرو پیامبر اکرم (ص) هستیم، بایستی به گفته‌های قرآن عمل کرده و از فرقه‌گرایی و تفرقه میان مسلمانان جلوگیری کنیم و ایجاد تفرقه میان مسلمین از اهداف دشمنان اسلام بدانیم.

عرفانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در ماه ربیع‌الاول که ماه اتحاد و همبستگی مسلمانان است؛ باید هر چه بیشتر به قرآن تمسک بجوئیم.

سخنران بعدی علی آقانوری، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی بود که گفت: قرآن کتاب ارزشمندی است که راهگشای بشر در زندگی دنیا و آخرت است و تلاوت آن فضائل و آثار فراوانی دارد، از جمله موجب افزایش ایمان، صفای دل، تخفیف گناهان و استجابت دعا می‌شود.

وی افزود: اگر تلاوت قرآن همراه با تدبر، اندیشه، تفکر و عمل صالح باشد، برکات بیشتری نصیب شخص مسلمان خواهد کرد.

آقانوری ادامه داد: امروز جهان اسلام گرفتار مشکلات متعددی است که تمسک به قرآن، نجات‌بخش این مشکلات است. همچنین تأکید قرآن به مسلمانان اعتصام به حبل‌الله و پرهیز از تفرقه است. قرآن می‌فرماید که به ریسمان خدا چنگ بزنید و از تفرقه بپرهیزید.

مسئول خانه فرهنگ ایران در راولپندی در پایان سخنان خود برنامه‌های آموزشی قرآن کریم خانه فرهنگ کشورمان را تشریح کرد.

سخنران پایانی این مراسم هم مفتی شاهنواز احمد ضیایی، بود که گفت: در مورد قرآن کریم چهار نکته حائز اهمیت است؛ فضلیت نزول قرآن، تلاوت قرآن، تعلیم قرآن و عمل به قرآن.

وی گفت: پیامبر اکرم (ص) معلم قرآن بودند که در دوره جاهلیت برای تعلیم آیات قرآن تزکیه نفس و تعلیم علم و حکمت مبعوث شدند. با توجه به ویژگی‌ها و صفات بزرگ پیامبر اکرم (ص) سیره آن بزرگوار الگو و اسوه همه مسلمانان است.

وی سپس با اشاره به حدیث ثقلین، اظهار کرد: توسل به قرآن و اهل بیت (ع) موجب موفقیت و رستگاری مسلمانان خواهد شد.

در پایان این مراسم نیز قرآن‌آموزان شرکت‌کننده در دوره آموزشی خانه فرهنگ ایران، گواهینامه موفقیت در دوره و همچنین هدایایی را دریافت کردند.

همچنین دور جدید کلاس‌های قرآنی خانه فرهنگ ایران در راولپندی از نوزدهم آذرماه آغاز خواهد شد.