مصوبه محرمانه انتقال آب از خوزستان باید لغو شود

علی ساری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت استان بسیار بحرانی است و مدام می شونیم که مصوبات مختلفی برای انتقال آب می آید و وقتی صحبت می کنیم دولت اعلام می کند که اینطور نیست. دو روز پیش مصوبه جدیدی برای انتقال آب از سوی دولت صادر و برچسب محرمانه هم خورده بود، وقتی از دولت اعتباری تقاضا داشتیم بی پولی را بهانه کردند ولی برای انتقال آب در این مصوبه وزیر نیرو مکلف به انجام امور و تأمین اعتبار می شود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه چنین مصوبه ای یعنی حمایت همه جانبه از سوی دفتر ریاست جمهوری برای انتقال آب گفت: در صورتی که خود شخص رئیس جمهور به استان خوزستان سفر کرده و وضعیت بحرانی این استان را مشاهده کرده است.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک نامه هشت صفحه ای به اتفاق کاظم نسب دیگر نماینده اهواز را به منظور رد و تأیید نکردن انتقال آب از خوزستان تقدیم رئیس جمهور کردیم که منطبق بر پژوهش های علمی و آن هم نه از سوی دفتر من بلکه از سوی گزارش های اعلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بود.

ساری ادامه داد: در این نامه با گزارش های علمی ثابت شده که انتقال آب از خوزستان نه اقتصادی است، نه به صرفه و عملا خیانت به یک منطقه است که استانی را به خاطر اجرای طرح های صنعتی و کشاورزی یک استان دیگر خشک کنند.

وی تأکید کرد: همیشه اعلام می شود که آب خوزستان تنها برای مصرف شرب منتقل می شود ولی اگر بر اساس مصرف آب معمولی یک انسان و با درنظر گرفتن جمعیت موجود یک استان محاسبه کنند، متوجه می شوند این انتقال ها برای مصرف شرب نبوده است.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حقیقت تمامی انتقال های آب برای مصارف غیر آب شرب بوده و حتی اگر برای آب شرب هم باشد ما نمی توانیم قبول کنیم که مردم خوزستان آب شرب نداشته باشند ولی دولت برای انتقال آب به فلات مرکزی اقدام کند.

ساری بیان کرد: استدلال آنها این است که آب رودخانه به خلیج فارس ریخته و به هدر می رود در صورتی که هر رودخانه ای طبق اکوسیستم طبیعی خودش یک میزان آب موردنیاز دارد ولی این حقابه رعایت نمی شود.

وی عنوان کرد: اینکه حق آبه تالاب ها را رعایت نمی کنند واقعی بوده و بارها به همراه مسئولان محیط زیست طی بازدیدهای میدانی این مسئله را به اثبات رسانده ایم. ثابت شده که اکثر قسمت های تالاب خشک شده و اگر جایی آب هست در واقع زه آب نیشکر بوده و حق آبه تالاب نیست.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی نامه می نویسیم و وقت ملاقات می خواهیم وکسی اهمیت نمی دهد، امروز مجبور شدیم امروز به همراه سایر نمایندگان استان مقابل رئیس جمهور ایستاده و از وی توضیح خواستیم.

ساری در ارتباط با لغو سخنرانی امروز رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز برخی از همراهان رئیس جمهور از این ماجرا ابراز بی اطلاعی کرده و برخی دیگر هم وعده پیگیری دادند ولی اصل ماجرا این است که انتظار داشتیم رئیس جمهور و هیئت همراه آرام و بدون تنش مصوبه را لغو کنند.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به عنوان امانت دار مردم نمی توانیم ساکت بنشینیم و انتظار داریم که استاندار به طور کاملا صریح نظر خود را در ارتباط با این مصوبه اعلام و اقدام لازم را در این زمینه انجام دهد.

ساری به استاندار خوزستان افزود: استاندار خوزستان باید در خصوص این مصوبه با دولت رایزنی کرده و آن را لغو کند و اگر توان لغو این مصوبه را ندارد باید استعفا دهد. استانداری که نتواند جلوی چنین مصوباتی را بگیرد استعفا دهد به مراتب شرافتمندانه تر از این است که به کار خود ادامه و تنها ابزار افراد مختلف قرار بگیرد که به این شیوه از راه دور استان را مدیریت می کنند.