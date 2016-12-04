کشف ۲ خودروی سرقتی در شهرستان های آذربایجان شرقی با دستگیری ۶سارق

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در عملیات های جداگانه ای که در شهرستان های تبریز و اسکو اجرا کردند، موفق به دستگیری شش سارق وسائط نقلیه و نیز دو دستگاه خودروی سرقتی از این متهمان شدند و علاوه بر این در جریان رسیدگی به این پرونده ها افرادی نیز به جرم مال خری به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری معتادان سارق لوازم خودرو در تبریز با ۳۰ فقره سرقت

در همین راستا رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی به دستگیری سه سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو با ۳۰ فقره سرقت در تبریز اشاره و تصریح کرد: در پی افزایش سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهر تبریز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ صابر عباس زاده که ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ادامه داد: با تشکیل چند اکیپ عملیاتی و انجام تحقیقات گسترده، مأموران با استفاده از شیوه های پلیسی سه حرفه ای را شناسایی و دستگیر کردند که متهمان در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی بود اما در بازجویی های تکمیلی و مواجهه با ادله پلیس به ۳۰ فقره سرقت از لوازم داخل خودرو درشهرستان تبریز اعتراف کردند.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر مالخر در این رابطه خاطر نشان کرد: در بازرسی از منزل مالخر، یک سرویس نقره، مدارک هویتی و خودرویی، کوله پشتی حاوی البسه ورزشی و تعدادی گوشی موبایل و تبلت به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون ریال کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی در آسیب شناسی جرم صورت گرفته توسط سارقان دستگیر شده، اعتیاد شدید به مواد مخدر صنعتی و وجود مالخر را عامل اصلی سرقت ها دانست و تاکید کرد: سارق به همراه مالخر جهت سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شدند.

کشف دو دستگاه خودروی سرقتی در شهرستان اسکو با دستگیری ۳ سارق

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو نیز از دستگیری دو سارق و کشف یک دستگاه خودروی سرقتی در شهر جدید سهند خبر داد و گفت: اکیپ گشت یگان امداد در حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی پراید که بصورت بلاصاحب در کنار خیابان پارک شده بود، مشکوک و با استعلام بعمل آمده مشخص شد خودروی فوق سرقتی بوده و با مراقبت و شگردهای خاص پلیسی، دو نفر را در حین سوار شدن به خودرو دستگیر کردند.

سرگرد محمد نعمتی در تشریح این خبر ادامه داد: متهمان در بازجوئی های علمی پلیس به سرقت خودرو اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی همچنین به دستگیری یک نفر سارق سابقه دار و کشف یک دستگاه خودروی سرقتی در کمتر از ۱ ساعت در شهر جدید سهند نیز اشاره و تصریح کرد: در پی خبر واصله مبنی بر سرقت یک دستگاه خودروی سواری پراید، بلافاصله طرح مهار در سطح شهرستان به اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو در ادامه اظهار داشت: اکیپ گشت کلانتری سهند خودروی فوق را در خروجی شهر مشاهده کرد که راننده این خودرو نیز ضمن بی توجهی به دستور ایست پلیس، قصد فرار داشت که با هوشیاری ماموران خودرو متوقف و راننده دستگیر شد.

وی ادامه داد: با بررسی های بعمل آمده مشخص شد متهم از سارقان حرفه ای و سابقه دار است که تازه از زندان آزاد شده و متهم در بازجوئی های علمی پلیس، به سرقت خودرو اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شد.

نعمتی در پایان گفت: مالکان وسایل نقلیه بایستی ضمن تجهیز خودرو خود به وسایل هشدار دهنده و ایمنی مانند دزدگیر و قفل فرمان با رعایت مواردی چون عدم پارک خودرو در نقاط تاریک و خلوت، از وقوع این گونه سرقت ها پیشگیری نموده و در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.