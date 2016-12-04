به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کنارکوهی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای سلامت استان در خصوص آخرین آمار کشتارگاه های دام اظهار کرد: استان خوزستان در جایگاه پنجم تولید گوشت قرمز و جمعیت دامی کشور قرار دارد ولی فقط یک کشتارگاه صنعتی آن هم به همت شهرداری اهواز دارد و ۲۳ تا ۲۴ کشتارگاه سنتی در استان داریم.

وی گفت: کمیته ساماندهی کشتارگاه ها را تشکیل دادیم و با وجود برگزاری ۲۷ جلسه و ۱۵۹ مصوبه ولی اکثر این مصوبات تحقق پیدا نکردند.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام متولی اصلی ساخت کشتارگاه ها در یک مقطع زمانی بودند، گفت: وضعیت مناسبی در زمینه کشتارگاه های سنتی در خوزستان نداریم.

کنارکوهی اضافه کرد: کشتارگاه های سنتی با حداقل امکانات فعالیت می کنند و کارشناسان ما تلاش می کنند در نهایت گوشتی بهداشتی را به دست مردم برسانند.

لزوم اختصاص ۸.۵ میلیارد تومان به کشتارگاه صنعتی بهبهان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: هشت و نیم میلیارد تومان برای تکمیل کشتارگاه صنعتی بهبهان اعتبار لازم داریم. شهرداری می خواست وارد کار ساماندهی آن شود که اتحادیه دامداران که درصد کمی از سهام این کشتارگاه را دارد زیربار همکاری نرفت.

کیخسرو چنگلوایی بیان کرد: به نظر می رسد که هرچه سریعتر سهام داران باید تشکیل جلسه داده و تکلیف هفت میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده در این کشتارگاه را روشن کنند.