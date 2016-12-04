به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر برنامه‌های مورد نظر برای تشکیل ستاد بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ و المپیک ۲۰۲۰ گفت: تا پایان ماه جاری این ستاد تشکیل می‌شود تا همزمان برای این دو رویداد همراه با بازی‌های پارآسیایی و پارالمپیک برنامه‌ریزی شود. اولویت اولمان حضوری شایسته در بازی‌های آسیایی اندونزی است و به تبع آن برای المپیک ۲۰۲۰ نیز برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر که در رابطه با توجه وزارت ورزش به رشته‌های پایه مطرح شد، گفت: در وزارت ورزش کمیته‌ای به نام‌ کمیته ورزش‌های پرمدال و پایه تشکیل شده که دربرگیرنده هشت رشته است؛ مثل دوومیدانی و شنا. از این فدراسیون‌ها در کنار دیگر فدراسیون‌ها خواسته‌ایم برنامه چهار ساله آینده خود را به ما ارائه دهند.

سجادی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بودجه ورزش برای سال آینده افزایش قابل قبولی داشته باشد، در مورد مراسم تجلیل از ورزشکاران گفت: در نظر داریم تا یکی دو ماه آینده این مراسم را در حضور ریاست محترم جمهور برگزار کنیم.

وی در این رابطه و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بودجه پیش‌بینی شده برای برگزاری این مراسم چقدر است و از مدال‌آوران چه رویدادهایی تجلیل خواهد شد؟ گفت: با برگزاری این مراسم، از مدال‌آوران تمام رقابت‌های سال ۹۴ و المپیک ریو تجلیل می‌شود. طبق پیش‌بینی رقمی معادل ۲۶ میلیارد برای این مراسم نیاز است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در مورد برنامه این وزارتخانه برای تیم‌های پایه یادآور شد: کار استعدادیابی را از دو سال پیش شروع کردیم و تا به امروز هم در این زمینه خوب پیش رفته‌ایم. البته در رشته‌های مختلف به زمان‌های متفاوت برای نتیجه‌گیری نیاز است. مثلاً به دومیدانی به چهار تا شش سال در رده‌های مختلف از استعدادیابی نیاز داریم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

وی در همین رابطه و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در رشته‌ای مانند شنا شرایط خیلی خوب نیست طوری که تیم اعزامی ایران در میان پنج تیم صاحب مدال برنز شد اما از این نتیجه به عنوان موفقیتی بزرگ یاد شد، گفت: از این به بعد نظارت بیشتری روی فدراسیون خواهیم داشت و عملکرد آنها را بررسی می‌کنیم.

سجادی همچنین در مورد حضور بازنشسته‌ها در ورزش گفت: تعداد زیادی بازنشسته به عنوان رئیس فدراسیون نداریم. در بین رؤسا دو، سه رئیس فدراسیون هستند که بازنشسته به حساب می‌آیند. با توجه به قانون ابلاغی نیز به جز در موارد خاص نمی‌توان از حضور بازنشسته‌ها استفاده کرد. با دستور وزیر ورزش در حال رسیدگی به این موضوع هستیم تا به نتیجه نهایی برسیم.