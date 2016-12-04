فعالان قزوین در دومین جشنواره ابوذر شرکت کنند

محمد سرباز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان قزوین برگزار می‌شود.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی، خودباوری، دستاوردهای انقلاب اسلامی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و دشمن‌شناسی محورهای این جشنواره را تشکیل می‌دهد.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین ادامه داد: فعالان رسانه‌ای این استان می‌توانند حداکثر تا پانزدهم آذرماه با ارسال آثاری که از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه در یکی از رسانه‌های محلی استان قزوین انتشار یافته است، در جشنواره ملی ابوذر شرکت کنند.

سرباز بیان کرد: این آثار در مرحله استانی داوری می‌شود و ۲۱ دی‌ماه، روز بسیج رسانه از سه نفر برگزیده در هر بخش تقدیر به عمل می‌آید.

وی با بیان اینکه آثار برگزیده استانی به مرحله کشوری راه می‌یابند، تصریح کرد: خبر و گزارش، یادداشت و سرمقاله، عکس خبری و تیتر صفحه اول بخش‌هایی است که اصحاب رسانه می‌توانند با ارسال اثر در آن به رقابت بپردازند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین اضافه کرد: هر یک از شرکت‌کنندگان می‌توانند حداکثر در دو بخش و هر بخش الزاما سه اثر ارسال کنند و تنها رسانه‌هایی امکان شرکت در جشنواره را دارند که از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت داشته باشند.

سرباز بیان کرد: علاقه‌مندان به شرکت در بخش عکس مجاز به ارسال آثار خود در دو حوزه عکس خبری و عکس غیرخبری هستند.

وی گفت: متقاضیان می‌توانند با پر کردن فرم در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بسیج رسانه استان قزوین، تحویل حضوری یا ارسال آثار به دبیرخانه واقع در شهرک کوثر نبش خیابان ابوذر در جشنواره شرکت کنند.