به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری از سال ۸۷ به تیم استقلال پیوست و به جز یک فصلی که در این میان به تیم سپاهان رفت و دوباره به این تیم بازگشت، در تمام طول این مدت با پیراهن آبی در میادین حضور یافت. می‌توان این بازیکن را در مجموع یکی از بهترین‌های استقلال در یک دهه اخیر دانست.

وی در دو سه فصل اخیر بیش از استاندارد یک بازیکن در اوج مصدوم شد و هفته‌های زیادی را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد. حیدری به همین دلیل ابتدا جایگاهش در ترکیب ثابت تیم ملی را از دست داد و سپس حتی از جمع مدعوین به تیم کی روش هم دور ماند. بعید است از این به بعد نیز نامی از خسرو حیدری در بین ملی پوشان به چشم بخورد.

حیدری فصل جاری را با انگیزه‌های فراوان آغاز کرد و یکی از مهره‌های تاثیر گذار استقلال بود اما باز هم آسیب دیدگی به سراغ او آمد تا به ناچار چند بازی را از ترکیب استقلال دور شود. اما این بازیکن با تجربه بار دیگر مصدومیت را پشت سر گذاشت و به شراط بازی بازگشت، اما آمادگی چشمگیر محسن کریمی در پست هافبک راست باعث شد تا سرمربی استقلال هم برای استفاده از این بازیکن در ترکیب ثابت دچار تردید شود.

بازی استقلال مقابل صبا، دومین دیدار پیاپی این تیم بود منصوریان از خسرو حیدری بعنوان بازیکن تعویضی و جانشین در ترکیب تیمش استفاده کرد. شواهد نشان می‌دهد سرمربی آبی پوشان تمایل زیادی به تغییر در جناح راست شکل گرفته تیمش از زوج مگویان و کریمی را نداشته باشد. اما از سوی دیگر عبور کردن از نام خسرو حیدری هم نمی تواند کار ساده‌ای باشد.

از همین رو علیرضا منصوریان برای استفاده بهینه از خسرو حیدری تمهیدات جدیدی اندیشیده است. به این ترتیب که وی بیشترین نقش را بعنوان بازیکنی در استقلال ایفا خواهد کرد که از روی نیمکت در دقایق حساس که بازی ها گره خورده به ترکیب اضافه شده تا باز کننده گره بازی باشد. یا بهتر بگوییم، خسرو حیدری قرار است برای تیم منصوریان نقش «تعویض طلایی» را بازی کند.