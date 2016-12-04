به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو امروز با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت بارش ها در سال جاری آبی کشور، اعلام کرد: ارتفاع ریزشهای جوی از ابتدای مهر امسال تا امروز (یکشنبه) به ۲۹ میلیمتر رسیده که ۱۳ میلیمتر از این میزان در ۱۰ روز گذشته ثبت شده است.
بر این اساس، میزان بارشهای کشور پنجم آذر ماه امسال حدود ۱۶ میلیمتر گزارش شده بود. حجم کلی بارشها نیز از اول مهر تا پایان ۱۴ آذر معادل ۴۷ میلیارد و ۷۹۳ میلیارد مترمکعب بوده است.
بیشترین بارش در ۶ حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با ۱۰۷ میلیمتر بارش بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته ۳۷ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۸ ساله، ۳ درصد کاهش داشته است.
کمترین بارش نیز در حوضههای شش گانه اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با صفر میلیمتر بارش است که در مقایسه با سال آبی گذشته و متوسط ۴۸ ساله، ۱۰۰ درصد کاهش داشته است.
بیشترین میزان بارشها در ایستگاه "عالمکلاً" در استان مازندران با ۵۹۳ میلیمتر و کمترین میزان بارشها در ایستگاههای "چابهار" در سیستان و بلوچستان، "جنت آباد جنگل" در خراسان رضوی، "خونیک علیا" در خراسان جنوبی و "چناران" در خراسان رضوی بوده که این ایستگاهها هیچ بارشی را از اول سال آبی تاکنون تجربه نکردهاند.
این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت (۴۲ میلیمتر) ۳۱ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۷۳ میلیمتر) ۶۰ درصد کاهش نشان میدهد.
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