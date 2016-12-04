به گزارش خبرگزاری مهر، همانطور که می‌دانید به تازگی تعداد وب سایت‌هایی که خدمات رزرو آنلاین پروازهای خارجی و رزرو هتل را ارائه می‌دهند، افزایش یافته و روز به روز هم درحال بیشتر شدن است، اما در این میان مسافران بدنبال آژانس‌های مسافرتی معتبر و با سابقه هستند تا با خیال راحت سفر کنند و از پرواز با ایرلاین‌های معتبر بین‌المللی لذت ببرند. در این بین، متاسفانه برای مسافرانی که به اعتبار و سابقه آژانس مسافرتی توجهی نمی‌کنند مشکلاتی در سفر ایجاد می‌شود.

آژانس هواپیمایی طاها گشت با بیش از دو دهه سابقه درخشان در ارائه خدمات به مسافران، جزو معتبرترین آژانس‌های کشور محسوب می‌شود و همواره رضایت مسافران خود را در اولویت امور قرار داده و با معرفی مسیرهای جدید و نیز خلق ایده‌های متفاوت همواره پیشرو بوده است.

شرکت طاهاگشت با در اختیار داشتن بیش از ۶۰ نفر پرسنل متخصص و متعهد و با قوی‌ترین زیرساخت‌ها و بالاترین استانداردهای صنعت گردشگری تلاش می‌کند تا نام خود را در فهرست برترین آژانس‌های مسافرتی در سطح کشور حفظ کرده و با تکیه بر سابقه و تجربه مدیران خود در پی گسترش و توسعه برنامه‌های خود باشد.

این آژانس هواپیمایی علاوه بر ارائه تورهای گردشگری به مقاصد مختلف جهان، خدمات ارزنده‌ای را روی وب سایت خود بصورت آنلاین ارائه می‌دهد. طاها گشت همچنین با توجه به اینکه دارای نمایندگی ایرلاین‌های معتبر بین‌المللی است، بهترین شرایط برای رزرو آنلاین بلیط هواپیما برای سفر به کشورهای خارجی را مهیا کرده و مسافران می‌توانند با خرید آنلاین بلیط هواپیما در زمان صرفه جویی کنند و با خیال آسوده برای مسافرت خود برنامه‌ریزی کنند.

یکی از مهمترین ویژگی‌های وب سایت طاهاگشت امکان رزرو آنلاین بلیط پرواز ایرلاین‌هایی معتبر مانند امارات، ترکیش، قطر، الاتحاد، لوفتهانزا، کی. ال. ام، ایرفرانس، آلیتالیا، اتریشی، عمان ایر، ایرفلوت، آزال و بریتیش ایرویز است و مسافران می‌توانند از طریق این سامانه به صورت کاملاُ مستقیم و آنلاین اقدام به رزرو کامل پرواز خود کنند.