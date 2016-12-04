به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، نشست بررسی و فراهم کردن مقدمات اجرایی شدن پروژه پتروشیمی اسلام آباد غرب با حضور استاندار کرمانشاه، معاونین اقتصادی و عمرانی استاندار، مدیران اقتصادی، سهامداران و هیئت مدیره پتروشیمی اسلام آباد در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

اسدالله رازانی در این نشست اظهار داشت: پروشیمی اسلام آبادغرب یکی از پروژه های بسیار مهم و سرنوشت ساز استان است که اجرایی شدن آن به عنوان یک اولویت مهم با جدیت تمام توسط مدیریت ارشد استان، سهامداران و هیئت مدیره این مجموعه در حال پیگیری است.

استاندار کرمانشاه افزود: تاکنون نشست های متعددی پیرامون فراهم کردن مقدمات اجرایی شدن این پروژه برگزار و در جریان سفر رئیس جمهور به کرمانشاه و پس از آن این موضوع با جدیت دنبال شده است.

وی تأمین منابع مالی و اعتباری لازم برای اجرای پروژه را یکی از اولویت های کاری دانست و گفت: موضوع تأمین منابع مالی این پروژه از دو طریق صندوق توسعه ملی و فاینانس به صورت همزمان و با جدیت در حال پیگیری است و هر کدام که به نتیجه لازم برسد در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رازانی زمینه دریافت تسهیلات ارزی برای این طرح از طریق صندوق توسعه ملی را مناسب خواند و گفت: با توجه به دستور ریاست جمهور و نظر مساعد وزیر نفت در زمینه اجرایی شدن این پروژه، بسترهای لازم برای دریافت تأمین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی فراهم است و معمولاً پروژه هایی هم که نیازمند اعتبارات ارزی بیش از یک میلیارد دلار هستند به شکل ویژه توسط این صندوق مورد بررسی قرار می گیرند.

وی همچنین به پذیرش اولیه طرح توسط بانک عامل اشاره کرد و گفت: معرفی پروژه ها به صندوق توسعه ملی مستلزم پذیرش طرح از سوی بانک عامل است که خوشبختانه با توجه به پرداخت سهم سپرده سهامداران پروژه، این پذیرش اولیه صورت گرفته و مراحل بعدی کار هم اکنون در وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.

استاندار کرمانشاه هم چنین روند فراهم کردن مقدمات اجرایی شدن پتروشیمی اسلام آباد را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در فاصله زمانی باقی مانده تا پایان سال، موضوع فراهم کردن مقدمات اجرایی شدن این پروژه مهم اقتصادی به عنوان یک اولویت بسیار جدی پیگیری خواهد شد تا در اسفندماه امسال شاهد کلنگ زنی این مجموعه بزرگ و اثر گذار باشیم.

وی ادامه داد: در همین راستا مدیریت ارشد استان با همراهی هیئت مدیره پتروشیمی اسلام آباد غرب، مجموعه دیدارهایی را با معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی برگزار خواهد کرد تا مراحل باقی مانده با شتاب بیشتری طی شوند.

رازانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: خوشبختانه موضوع اخذ تأییدیه زیست محیطی پتروشیمی اسلام آباد انجام شده و تنها مراحل تشریفاتی آن باقی مانده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد، اجرایی شدن پروژه پتروشیمی اسلام آباد به رونق اقتصادی و اشتغال زایی بیشتر در منطقه کمک کند.

در این نشست موضوع راهکارهای تامین مالی پروژه از طریق فاینانس و صندوق توسعه ملی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.