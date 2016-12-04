ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از اواسط آذر ماه ثبتنام برای آرمهای ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۹۶ آغاز خواهد شد، گفت: ثبتنام برای دریافت آرم از ۱۸ آذر تا ۳۰ آذر ۹۵ انجام خواهد شد و مراجعهکنندگان میتوانند با ثبتنام در سایت www.tehran.ir درخواست اولیه خود را ارسال کنند.
وی ادامه داد: پس از پایان ثبتنام، رسیدگی به افرادی که حائز دریافت آرم هستند، آغاز میشود.
به گفته قناعتی، قیمتها و جزئیات بیشتر در لایحهای که به شورای شهر ارسال خواهد شد، بررسی و پس از تصویب در شورا اعلام میشود.
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