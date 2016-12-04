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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آغاز ثبت‌نام طرح ترافیک سال ۹۶ از ۱۸ آذر

آغاز ثبت‌نام طرح ترافیک سال ۹۶ از ۱۸ آذر

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، از آغاز ثبت‌نام طرح ترافیک سال ۹۶ از ۱۸ آذر ۹۵ خبر داد.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از اواسط آذر ماه ثبت‌نام برای آرم‌های ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۹۶ آغاز خواهد شد، گفت: ثبت‌نام برای دریافت آرم از ۱۸ آذر تا ۳۰ آذر ۹۵ انجام خواهد شد و مراجعه‌کنندگان می‌توانند با ثبت‌نام در سایت www.tehran.ir درخواست اولیه خود را ارسال کنند.

وی ادامه داد: پس از پایان ثبت‌نام، رسیدگی به افرادی که حائز دریافت آرم هستند، آغاز می‌شود.

به گفته قناعتی، قیمت‌ها و جزئیات بیشتر در لایحه‌ای که به شورای شهر ارسال خواهد شد، بررسی و پس از تصویب در شورا اعلام می‌شود.

کد مطلب 3840300
نورا حسینی

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