والدین از نقش آسیب زدایی نماز غفلت نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، الله شکر عبدی ظهر یکشنبه در حاشیه دومین اجلاس استانی نماز در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در آیات و روایات متعددی به اهمیت نماز به عنوان عامل بازدارنده آسیب تأکید شده است.

وی افزود: در واقع نماز می‌تواند علاوه بر ممانعت از منکرات تربیت صحیح را در روح و روان فرد به ودیعه بگذارد و به واسطه نماز است که انسان می‌تواند به کمال روحی و معنوی دست یابد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان دلیل نام‌گذاری اجلاس‌های استانی نماز به نماز و کاهش آسیب‌های اجتماعی را مرتبط با جایگاه آن دانست و تأکید کرد: در واقع در یک جامعه اسلامی مهم‌ترین عامل تربیتی نماز عنوان می‌شود.

عبدی افزود: با توجه به اینکه خانواده‌ها در جبهه نخست تربیت فرزندان هستند، لازم است تربیت دینی خود را بر مبنای هدایت صحیح به واسطه نماز قرار دهند.

وی با تأکید به اینکه شیوه دعوت به نماز نیز مهم و کلیدی است، ادامه داد: شیوه دعوت به نماز می بایست خود راغب و تشویقی برای نمازخواندن فرد باشد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان یکی از مهم‌ترین ضروریات جامعه در وضعیتی که دشمنان آسیب‌های مختلف را برای جوانان رقم می‌زنند، نماز دانست و خواستار توجه تمامی نهادهای فرهنگی به تبیین فرهنگ اقامه نماز شد.