جامعه و حکومت اسلامی مقدمات لازم تمدن نوین اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و بیست و هفتمین نشست کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی روز شنبه به ریاست دکتر ولایتی، در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای جلسه و پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص دانشگاه جندی شاپور مقرر گردید، گزارشی از وضعیت آثار و بقایای این دانشگاه و لزوم حراست و حفاظت از این آثار برای ملاحظه و استحضار رئیس ‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شود.

در ادامه جلسه دکتر کامیار ثقفی، رئیس دانشگاه شاهد، گزارشی از اقدامات انجام شده به‌منظور برگزاری دومین همایش ملی «تمدن نوین اسلامی» در این دانشگاه ارائه کرد و با اشاره به طرح موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی، طرح مباحثی مانند تولید علم، گفتمان مبارزه با استکبار، لزوم طرح‌ریزی تمدن نوین اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان را نیز مورد تأکید قرارداد.

پس از ارائه این گزارش، اعضاء به بیان نظرات پیرامون مواردی مانند:

-نقش محوری و کانونی ایران در تمدن نوین اسلامی،

-تأکید بر گفتمان اتحاد اسلامی و-بازخوانی تجربیات تمدن اسلامی در همه ابعاد به‌منظور طرح‌ریزی تمدن نوین اسلامی پرداختند.

ولایتی هم در این زمینه با اشاره به ضرورت استفاده از میراث گرانقدر تمدن اسلامی برای طراحی تمدن نوین اسلامی گفت: علم و فناوری نوین در جهان امروز هم تا حدود بسیار زیادی مرهون تلاش‌های علمی مسلمانان در همه زمینه ‌هاست.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: تلاش غربی ‌ها در چند سال اخیر برای انکار تمدن اسلامی خسارات بزرگ و جبران ناپذیری به این تمدن وارد کرده است.

رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران گفت: آنچه که در تمدن اسلامی بسیار شاخص و مهم است ارتباط و پیوستگی جهت‌دار و هدفمند علوم با یکدیگر است.

ولایتی گفت: حکومت اسلامی و جامعه اسلامی دو مقدمه لازم برای تمدن نوین اسلامی هستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به نقش زکریای رازی در تمدن اسلامی گفت: این دانشمند کم‌نظیر در طول ۲۵ سال فعالیت علمی خود بیش از ۲۰۰ کتاب گرانسنگ تألیف کرده و متأسفانه به علت آنکه شیعه بوده آماج تهمت‌های فراوانی قرارگرفته است.

در پایان جلسه نیز اقدامات انجام‌ شده به ‌منظور برگزاری همایش دانشگاه جندی ‌شاپور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.