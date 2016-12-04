۲ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های فناور استان سمنان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل جلالی پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح دومین جشنواره علم و فناوری استان سمنان به میزبانی پارک علم و فناوری استان در شاهرود با بیان اینکه ۸۳ شرکت دانش بنیان در این پارک مستقر هستند، ابراز داشت: در مراکز رشد علم و فناوری استان ۱۳۶ شرکت و واحد فناور عضو هستند در بخش نوآوری و کانون شکوفایی خلاقیت ۳۸ مورد استقرار و عضویت دارند که از بین این شرکت ها و واحدهای مستقر ۵۱ مورد ثبت اختراع انجام داده اند.

وی با بیان اینکه دبیرخانه هیئت امنای منطقه سه فناوری های کشور در شاهرود مستقر است، افزود: استان های سمنان، قم، گلستان، مازنداران، تهران و البرز زیر مجموعه فناوری های منطقه سه کشور هستند و در واقع حوزه مدیریت فناوری پارک به استان سمنان تعلق دارد و این امر سهم مدیریتی بسیار مطلوبی در بخش مدیریت فناوری کشور را به عهده خواهد داشت.

وجود ۲۷۰۰ شرکت دانش بنیان در سطح کشور

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با بیان اینکه در مجموع دو هزار و ۷۷۰ شرکت دانش بنیان در سطح کشور وجود دارد، ابراز داشت: این پارک کارگزاری ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان در سه استان همجوار سمنان، گلستان و مازندران را برعهده دارد.

جلالی با اشاره به وجود ۶۰ شرکت در استان سمنان، ۴۱ شرکت در گلستان و ۷۱ شرکت دانش بنیان در استان مازندران، تصریح کرد: به ارزای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در حال حاضر ۳.۵ شرکت دانش بنیان در کشور موجود است که در این راستا ۹.۵ شرکت در استان سمنان مستقر است و می توان گفت نزدیک سه برابر ضریب نفوذ متوسط کشور شرکت دانش بنیان در استان داریم که وجود آنها باعث رونق اقتصادی بیشتر شرکت ها، جذب تسهیلات و در نتیجه کار آفرینی و اشتغال زایی بیشتر در خواهد شد.

وی افزود: در استان گلستان نیز به نسبت ۲.۳ و در استان مازندران ۲.۴ به ارزای هر صد هزار نفر جمعیت شرکت دانش بنیان وجود دارد.

۱۲۵ اختراع مورد بررسی قرار گرفت

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان یکی از مسئولیت های فرا استانی که به برعهده این پارک قرار دارد را مرجعیت منطقه ای مالکیت فکری ذکر کرد و گفت: عموما به کارهایی نظیر ثبت اختراع رسیدگی می کیم و طی دو سال اخیر که این مسئولیت بر عهده این پارک نهاده شده ۱۲۵ اختراع مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۱۰ اختراع تایید و ۱۰ اختراع نیز مورد حمایت مالی قرار گرفت و پنج مورد گواهی تاییده علمی هم صادر شد.

جلالی با بیان اینکه یکی از مزیت های نسبی استان سمنان آن است که جز شش استان دارای صندوق پژوهش و فناوری به شمار می رود، ابراز داشت: صندوق های پژوهش و فناوری بازوهای خوب و مهمی برای پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان محسوب می شوند که در این راستا از ۱۷ شرکت در مجموع ۶۰ شرکت دانش بنیان استان حمایت شد.

وی با بیان اینکه استان گلستان و مازندران صندوق ندارند، خاطرنشان کرد: مسئولیت ارائه خدمات و تسهیلات در این استانها بر عهده پارک علم و فناوری استان سمنان مستقر در شاهرود است که تا کنون به هفت شرکت استان گلستان و ۱۰ شرکت در مازندران تسهیلات اعطا شده است.

برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری در ۲ بخش رقابتی و نمایشگاهی

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان در ادامه تصریح کرد: تسهیلات پرداخت شده در این استان دو میلیارد تومان، استان گلستان ۴.۵ میلیارد تومان و استان مازندارن ۱۶ میلیارد تومان توسط صندوق پژوهش علم و فناوری پرداخت شد.

جلالی با بیان اینکه جشنواره پژوهش و فناوری در دو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار شده است، ابراز داشت: در بخش رقابتی سه حوزه فناوران، ایده پردازان و پژوهشگران دایر است و در بخش نمایشگاهی کارگاه ها و اتاق سرمایه گذاری طی برگزاری جشنواره فعالیت دارد.

جلالی در ادامه تصریح کرد: در بخش رقابتی ۶۵ ایده پرداز معرفی و سه ایده برگزیده شد و همچنین در حوزه فناوران ۳۷ مورد که ۹ طرح حائز رتبه شد و در بخش پژوهشگران از ۲۳۰ طرح ۲۶ پژوهشگر انتخاب شدند و بررسی ها نشان داد بیشترین مشارکت در بخش پژوهشگران دانش آموز و معلمان محسوب می شود.

وی افزود: به تفکیک مراکز آموزش عالی بیشترین طرح از دانشگاه صنعتی شاهرود ۲۲ مورد، دانشگاه سمنان ۱۲ مورد و دانشگاه دامغان ۱۲ مورد، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود هشت مورد، دانشگاه علوم پزشکی سمنان هشت مورد به پارک علم و فناوری معرفی کرده اند و مابقی دانشگاه ها مشارکت چندانی در ارائه طرح درجشنواره پژوهش نداشتند.

شاهرود با ۶۳ طرح بیشترین مشارکت را در همایش داشت

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان همچنین گفت: آمار مشارکت در جشنواره پژوهش و فناوری به تفکیک شهرها شامل شاهرود با ۶۳ عنوان طرح، سمنان هشت مورد، دامغان ۱۴ مورد، تهران هشت مورد، گرمسار هشت مورد است و مابقی از شهرهای دیگر در این جشنواره مشارکت دارند.

جلالی مهم ترین بخش جشنواره را بخش نمایشگاهی برشمرد و تصریح کرد: نمایشگاه در فضایی با مساحت یک هزار و ۵۰۰ متر مربع فضای مسقف برپا شده است که بیش از ۷۰۰ مترمربع غرفه ها تجهیز و دایر هستند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش نمایشگاه به تفکیک حوزه های مختلف ۳۶ غرفه به پارک علم و فناوری استان سمنان مستقر در شاهرود، دستگاه های اجرایی ۱۲ غرفه، دانشگاه ها هفت غرفه، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان یک غرفه، مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و سمنان هر کدام یک غرفه در بخش نمایشگاهی مشارکت دارند.