کمپین احیای دریاچه نمک تشکیل شد

فرشته پورصادق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلاتی که به واسطه ریزگردها در فصل گرما در کشور به وجود می‌آید اظهار داشت: مردم استان قم به عنوان یکی از استان‌های فلات مرکزی ایران چندسالی است که پدیده ریزگرد را به خوبی لمس کرده است.

وی افزود: این وضعیت چنان وخیم و بحرانی است که چندی پیش استان قم لقب آلوده‌ترین شهر را به خود گرفت که متاسفانه ۷۰ درصد منشأ ریزگردهای بخش مرکزی ایران و به ویژه استان قم، داخلی و از سمت دریاچه نمک بوده است.

به گفته این کارشناس محیط زیست، بحران خشک شدن دریاچه نمک که یکی از کانون اصلی القای ریزگردها در بخش مرکزی کشور است که چندسالی است قم را متأثر کرده است و به زودی هشت استان دیگر را درگیر خواهد کرد.

وی ادامه داد: طبق مصوباتی که در جلسات مسئولین مرتبط مدون شده، ۱۵۴ میلیون متر مکعب حق آبه زیست محیطی به دریاچه نمک تخصیص یافته است هرچند که این کمتر از نیاز واقعی جهت احیای دریاچه است اما اجرای همین مقدار اندک نیز هنوز محقق نشده است.

بحران دریاچه نمک بحرانی ملی است

پور صادق با اشاره به اهداف راه‌اندازی کمپین احیای دریاچه نمک اظهار کرد: بحران دریاچه نمک بحرانی ملی است که ما در این پویش سعی داریم مردم را از وضعیت کنونی این حوضه آبخیر آگاه کرده و با گوشزد کردن پیامدها و عوارض جدی آن در آینده نزدیک، این موضوع را به دغدغه مردم تبدیل کنیم و با این وسیله مطالبات مردمی را از مسئولین داشته باشیم تا از تشدید این بحران که زندگی و سلامت ۲۶ درصد جمعیت کشور را تهدید می‌کند، جلوگیری شود.

وی افزود: این پویش به همت شبکه سمن‌های زیست محیطی و منابع طبیعی و کارشناسان خبره در زمینه های مختلف به صورت علمی و تخصصی آغاز به کار کرده و هدف آن جمع‌آوری یک میلیون رای برای اعلام وجود به سازمان ملل و بانک جهانی است.

به گفته مدیر تشکل انجمن بوم شناسان آریایی، برای شرکت در این کمپین دو راه وجود دارد یکی از طریق ارسال نام و نام خانوادگی خود به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۲۲۳۰۳۰۴ و دیگری از طریق امضای طومار در گردهمایی‌هایی استانی و کشوری کمپین احیای دریاچه نمک.