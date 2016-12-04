۹۳ باند مواد مخدر در استان بوشهر منهدم شد/ افزایش ۶۳ درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباسزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی به منظور مقابله و مبارزه با مواد مخدر در استان بوشهر انجام شده است و شاهد دستاوردهای خوبی هستیم.
وی با اشاره به وضعیت آخرین محموله کشف شده مواد مخدر در استان بوشهر، بیان کرد: در دو عملیات در جم و گناوه دو محموله ۳۶۶ کیلوگرمی و ۲۹۱ کیلوگرمی حشیش کشف شد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه این دو محموله در یکی از استانهای جنوبی بارگیری شده بودند، خاطرنشان کرد: چهار متهم و چهار دستگاه خودرو نیز در این عملیاتها دستگیر و توقیف شده است.
وی با اشاره به درخواستهای مردمی برای مقابله جدی با خردهفروشی مواد مخدر، ادامه داد: ۷۵۰ طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی سال جاری در محلات مختلف بوشهر اجرا شده است.
سردار عباسزاده از انهدام ۹۳ باند مهم قاچاق مواد مخدر در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: تلاش ویژهای برای ناامنکردن فضا برای قاچاقچیان در استان بوشهر داریم.
وی با اشاره به کشف بیش از ۳.۵ تن انواع مخدر طی سال جاری در استان بوشهر، تصریح کرد: شاهد افزایش ۶۳ درصدی کشفیات مواد مخدر استان بوشهر در سال جاری هستیم.
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