سارق زورگیر در دزفول به دام پلیس افتاد

سرهنگ علی الهامی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف در برخی نقاط شهرستان دزفول موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی دزفول قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۴ شهرستان دزفول با اقدام پلیسی و گشت زنی هدفمند یک متهم به هویت «س ـ ع» را شناسایی کرده و با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دزفول گفت: متهم در بازجویی پلیس به ۶ فقره سرقت به عنف در نقاط مختلف شهر دزفول اعتراف کرد.

سرهنگ الهامی در ادامه از تحویل این متهم به مقامات قضایی شهرستان خبر داد.

وی به شهروندان تاکید کرد که از حمل پول بیش از حد متعارف و یا در داخل کیسه نایلونی خودداری کرده و هنگام مکالمه با تلفن همراه در معابر عمومی و پیاده رو در جهت مخالف حرکت کنند و گوشی را در دستی که طرف پیاده رو و دیوار است قرار دهند.

سرهنگ الهامی با بیان اینکه نیروی انتظامی دزفول بیدار است و با تمام توان به مبارزه با مظاهر جدی فساد خواهد پرداخت، گفت: نیروی انتظامی دزفول با تلاش شبانه روزی سربازان خود، تمام موارد ناامنی و ناهنجاری را رصد می کند واجازه فرصت طلبی به مخلان نظم و امنیت را نمی دهد .