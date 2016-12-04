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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۶

مدیرکل برنامه و بودجه استان کرمان خبر داد:

تخصیص ۲۰۳ میلیارد تومان اعتبارات تملک و دارایی کرمان

تخصیص ۲۰۳ میلیارد تومان اعتبارات تملک و دارایی کرمان

کرمان - مدیرکل برنامه و بودجه استان کرمان گفت: تاکنون ۲۰۳ میلیارد تومان اعتبارات تملک و دارایی استان کرمان تخصیص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رودری صبح یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان اعتبارات تملک و دارایی استان کرمان را ۸۷۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲۰۳ میلیارد تومان این اعتبارات تخصیص داده شده است.

وی آخرین مهلت جذب اسناد خزانه را ۱۹ بهمن ماه سال جاری عنوان و اظهار کرد: چنانچه اعتبارات گفته شده تا زمان گفته شده جذب نشود مشکلاتی در جذب آن ایجاد می شود.

وی رقم اسناد خزانه را ۱۲۰ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: دستگاه های اجرایی برای جذب اسناد خزانه به صورت جدی اقدام کنند.

رودری با اشاره انتخاب کرمان به عنوان پایولت اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: جایگاه استان در این زمینه مطلوب است.

وی عنوان کرد: باید تلاش شود که کرمان نه تنها همگام با قطار اقتصاد مقاومتی و توسعه کشور حرکت کند بلکه باید چند قدم نیز در این زمینه جلوتر باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: به منظور تسریع در اجرای پروژه ها باید بخش غیردولتی در اجرای آنها همکاری کند.

کد مطلب 3840311

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