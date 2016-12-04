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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

فرمانده انتظامی استان همدان خبر داد:

کشف ۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر در ملایر

کشف ۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر در ملایر

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از دستگیری یک قاچاقچی حرفه ای و کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر طی ۴۸ ساعت گذشته در ملایر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سردار حاجی محمد مهدیان نسب گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان با انجام کارهای اطلاعاتی گسترده موفق به شناسایی فردی که نسبت به تهیه و قاچاق مواد مخدر از استان های جنوبی به استان همدان اقدام می کرد، شدند.

وی ادامه داد: با هوشمندی ماموران و در یک اقدام عملیاتی ضربتی، نامبرده که در حال انتقال مواد مخدر به استان همدان بود با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ملایر در این شهرستان زمین گیر و مقدار ۹۴ کیلوگرم تریاک با لفافه از خودروی وی که بصورت بسیار حرفه ای جاسازی شده بود کشف و نامبرده دستگیر و خودرو وی نیز توقیف و به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

وی گفت: کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان در یک عملیات ضربتی دیگر با اشرافیت اطلاعاتی کامل، فردی که مبادرت به فروش ماده مخدر گل در همدان میکرد را دستگیر و از وی مقدار ۶ کیلو گرم ماده مخدر گل کشف کردند.

کد مطلب 3840314

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