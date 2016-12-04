به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمود خوردبین در رابطه با دیدار پرسپولیس برابر پدیده در هفته سیزدهم لیگ برتر گفت: پرسپولیس که هیچوقت بازی آسان ندارد، چون همیشه تیم‌ها با تدابیر خاصی جلوی ما بازی می‌کنند. در این میان پدیده در آخرین بازی خودش نشان داد، خیلی بالاتر و بهتر از جایگاه خودش در جدول است.

وی ادامه داد: پدیده شروع خوبی نداشت ولی الان چند هفته است که خیلی خوب کار می‌کند. آنها بعد از آخرین شکستی که داشتند، خوب امتیاز گرفتند و متوقف کردن تراکتورسازی در تبریز نشان داد یک حریف جدی و سرسخت هستند. البته پرسپولیس همیشه برای برد به میدان می‌رود، در مشهد هم دنبال چیزی غیر از این نیستیم.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره تغییر روز بازی خاطرنشان کرد: به ما اعلام شد زمان بازی تغییر کرده است و باید از بین بازی در شب پنجشنبه و روز جمعه یکی را انتخاب می‌کردیم ولی به هر حال با تلاشی که انجام دادیم، توانستیم هتل و بلیت پرواز را تهیه کنیم. شک ندارم بازی خوبی هم خواهد شد که هواداران دو تیم از آن لذت می‌برند.