به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر مشرفی پیش از ظهر یکشنبه در آیین رونمایی از ۲۵۰ تاکسی نو در کرمان گفت: سیاستهای شورای اسلامی شهر کرمان و برنامههای شهرداری، در راستای شاخصهای شهرهای مناسب دنیا پیش میرود.
وی افزود: در شورای اسلامی شهر کرمان، سعی داشتیم شاخصهای شهرهای مناسب دنیا را جمعآوری کنیم تا آنچه در شورا سیاستگذاری و بهوسیله شهرداری اجرا میشود، کاملأ علمی باشد.
وی با بیان اینکه برای زندگی در شهرها، شاخصهای مهمی وجود دارد، گفت: از جمله این شاخصها، مسائل زیستمحیطی، سطح بهداشت و درمان، سطح آموزش و البته سیستم حملونقل عمومی است؛ بنابراین، شهردار کرمان سعی کرد براساس سیاستگذاریهای شورا، سیستمهای ترافیکی شهر کرمان را در حد امکان اصلاح کند.
مشرفی با اشاره به اینکه اجرای مترو در کرمان مورد تأیید دولت قرار گرفته است، گفت: بررسی راهاندازی مترو در شهر کرمان، در دستور کار شهرداری کرمان قرار دارد.
وی افزود: همچنین اجرای قطار شهری رو زمینی به طول ۱۰ کیلومتر در شهر کرمان از دیگر برنامههاست که یک شرکت آلمانی و شرکتهای دیگر از جمله از کشور اتریش، در این رابطه اعلام آمادگی کردهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر کرمان بازسازی اتوبوسها، نوسازی تاکسیها و استفاده از خودرهای حمل زباله جدید را از دیگر برنامههای شورای اسلامی شهر کرمان و شهرداری در راستای بهبود وضعیت ترافیکی و کاهش آلودگی در کرمان دانست و گفت: این اقدامات نشان میدهد شورای اسلامی شهر و شهرداری کرمان، برنامههای جامعی در زمینه اصلاح سیستم ترافیکی و حملونقل شهر کرمان دارند.
بهره برداری از تقاطعهای غیرهمسطح تا یکسال آینده
مشرفی با بیان اینکه تقاطعهای غیرهمسطح شهر کرمان نیز تا یکسال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید، گفت: بهرهبرداری از تقاطعهای غیرهمسطح نیز، تأثیر زیادی بر بهبود وضعیت ترافیکی و زیبایی چهره شهر خواهد داشت.
وی به سفر چندسال پیش رهبر معظم انقلاب به شهر کرمان اشاره کرد و گفت: از قول ایشان نقل شده بود که شهر کرمان نسبت به ۲۰ سال قبل تغییر چندانی نکرده است، اما الان شاهد تحولات زیادی در شهر کرمان هستیم.
مشرفی به اجرای طرح میدان شورا نیز اشاره کرد و گفت: میدان شورا به میدان چهار هکتاری بزرگ و محل گردآمدن مردم برای مراسم مختلف تبدیل خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر کرمان با بیان اینکه دوره چهام شورا، برنامههای قابل توجهی در بخشهای مختلف داشته است، گفت: شهردار جوان کرمان نیز پیگیر برنامههایی است که در شورا مصوب میشود؛ ضمن اینکه برنامههای جامع و کاملی هم به شورا ارایئه میدهند.
مشرفی بیان کرد: بهزودی عملکرد چهارساله دوره چهارم شورای اسلامی را تدوین و به مردم ارائه میکنیم.
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