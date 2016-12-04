دمای هوا به زیر صفر درجه می رسد/ورود دو سامانه سرد به گلستان

نوربخش داداشی در رابطه با آخرین وضعیت الگوهای پیش‌یابی در سطح استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: بررسی آخرین مدل‌های جوی نشان می‌دهد که هوای استان تا ظهر روز دوشنبه تحت تأثیر جریانات شرق و جنوب شرقی پایدار خواهد بود اما در اواخر هفته تحت تأثیر دو موج ناپایدار قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: موج اول از ظهر روز دوشنبه وارد استان شده و به‌تدریج موجب افزایش ابر، گاهی همراه با بارندگی پراکنده، در نواحی مرتفع و همچنین سردسیر شرق و شمال شرق استان ریزش برف، وزش باد و مه‌آلود خواهد شد.

داداشی از کاهش هشت تا ۱۰ درجه‌ای دما خبر داد و گفت: مه غلیظ از دیگر پدیده‌های این سامانه خواهد بود که سه شنبه شب از استان عبور می‌کند.

مدیرکل هواشناسی گلستان اظهار کرد: موج دوم از روز پنجشنبه به‌تدریج استان را تحت تأثیر قرار داده و این سامانه سرد بارشی موجب افزایش ابر، بارندگی متناوب، در نواحی مرتفع و سردسیر ریزش برف، گاهی وز شدید باد، مه غلیظ و کاهش نسبی دما خواهد شد.

داداشی از فعالیت این سامانه تا روز شنبه ۲۰ آذرماه در استان خبر داد و گفت: طی این مدت بیشتر شهرهای استان دمای صفرتا منفی چهار درجه را تجربه می‌کنند.