به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه، آیین افتتاحیه کارگاه آموزشی قالبیافی روستای بوژان بخش فیروز آباد کرمانشاه برگزار شد.

رشید جلیلیان، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه بخش فیروزآبادکرمانشاه از بخش های بسیار محروم استان به شمار می رود، گفت: بیش از ۳۰ مددجو در روستاهای ساکن بخش فیروز آباد با افتتاح این کارگاه از آموزش ها و مهارت های لازم فرش بافی به صورت رایگان برخوردار می شوند.

وی افزود: ارائه آموزش های فرش بافی و قالیبافی به مددجویان در کارگاه آموزشی فیروز آباد نزدیک به ۱۵۰ میلیون ریال هزینه برای کمیته امداد در برداشته است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۳ کارگاه قالیبافی در استان با ارائه آموزش های فرش بافی، قالیبافی و گلیم بافی به ۶۷۰ مددجو تحت حمایت فعالیت می کنند، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۵ بیش از هزار مددجو در استان از آموزش های فرش بافی این نهاد بهره مند شوند.

وی با یادآوری اینکه بیشترین کارگاه های آموزشی کمیته امداد در شهرستان سنقر مستقر شده اند، اظهار داشت: هم اکنون ۱۱ کارگاه آموزشی قالیبافی در شهرستان سنقر میزبان نزدیک به۲۵۰ مددجو برای ارائه آموزش های فرش بافی و قالیبافی است.

جلیلیان همچنین به سایر خدمات کمیته امداد به فرش بافان تحت حمایت اشاره کرد و گفت: این نهاد برای ورود مددجویان دارای مهارت فرش و قالی بافی به بازار کار تسهیلات اشتغال ۵۰ میلیون ریالی یا دارقالی و مواد فرش بافی در اختیار آنان قرار می دهد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ بافنده فرش فعال تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه هستند که همگی آنان جهت فراگیری حرفه و مهارت از آموزش های بلندمدت و پایدار کمیته امداد بهره مند شده اند.