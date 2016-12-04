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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۱

معاون عمرانی استاندار:

غذاهای سنتی کهگیلویه و بویراحمد برندسازی می شوند

غذاهای سنتی کهگیلویه و بویراحمد برندسازی می شوند

یاسوج- معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برندسازی غذاهای سنتی با هدف شناخت فرهنگ غذایی و ترویج گردشگری استان انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  پژمان نیک اقبالی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان  افزود: بسیاری از غذاهای اصلی استان به دلیل بی توجهی به برند سازی  توسط دیگر استان ها به ثبت رسیده است.

نیک اقبالی گفت: غذاهای منحصر و مختص به استان وجود دارد، که باید با هدف برند سازی، ترویج و توسعه آن گام های مناسبی برداشته شود.

معاون عمرانی استاندار گفت: تشکیل یک کارگروه ذیل کارگروه گردشگری با حضور افراد متخصص و کارشناس غذایی در زمینه آشپزی کمک مناسبی در زمینه شناخت و توسعه فرهنگ غذاهای استان را دارد.

وی افزود: لازم است گزارش عملکرد این کارگروه در کارگروه گردشگری استان ارائه شود.

نیک اقبالی با اشاره به طرح اکو موزه عشایری و روستایی،  عنوان داشت: ضرورت نیاز استان به اکو موزه در کارگروه گردشگری بررسی وتایید و مباحث کارشناسی طرح، محل سازه، امور زیربنایی و طرح توجیهی در کارگروه امور زیربنایی به نحو تخصصی بررسی خواهد شد.

کد مطلب 3840336

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