۱۰۵ هزار تن چغندرقند از مزارع اسدآباد برداشت شد

سقراط بیرنگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه کار برداشت محصول چغندرقند از مزارع اسدآباد به پایان رسیده است، گفت: در حال حاضر دو هزار تن از چغندرقند برداشت‌شده به‌صورت دپو در مزارع باقی‌مانده و هنوز تحویل کارخانه‌های قند نشده است.

وی گفت: سهمیه قرارداد سطح زیر کشت امسال چغندرقند شهرستان هزار و ۵۰۰ هکتار بوده است که مازاد بر این سهمیه یعنی هزار و ۷۲۷ هکتار چغندرقند در این شهرستان کشت شد.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد بابیان اینکه ارزش ریالی ۱۰۵ هزار تن محصول چغندر برداشت‌شده بالغ‌بر ۳۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: ۷۰۰ کشاورز سال زراعی جاری در شهرستان این محصول را کشت کردند که امسال نسبت به سال گذشته میزان کشت چغندرقند افزایش ۶ درصدی داشته است.

وی با اشاره به اینکه مجموع کل چغندرقند برداشت‌شده از اراضی به کارخانه‌های طرف قرارداد تحویل داده‌شده است، گفت: کارخانه قند همدان و بنیاد اصفهان طرف قرارداد کشاورزان اسدآبادی برای ارائه محصولات خود هستند که امسال با سه کارخانه قند نقش‌جهان اصفهان، شیروان مشهد و کارخانه قند قزوین نیز در راستای تحویل محصول چغندرقند اسدآباد قرارداد منعقدشده است.

بیرنگ افزود: تاکنون ۲۰ درصد مطالبات چغندرکاران توسط کارخانه‌های قند طرف قرارداد پرداخت‌شده ‌و مابقی مطالبات نیز توسط کارخانه‌های فوق در حال پرداخت است.

وی اظهار داشت: به‌زودی چغندرقند باقی‌مانده در اراضی کشاورزی شهرستان به کارخانه‌های قند طرف قرارداد تحویل داده می‌شود.