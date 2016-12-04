به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از طرح نوسازی ۲۵۰ تاکسی فرسوده در شهر کرمان، پیش از ظهر یکشنبه با حضور رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، شهردار کرمان، تعدادی از مدیران شهرداری و جمعی از رانندههای تاکسی در میدان شورا برگزار شد.
مجید عسکری مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان در این آیین با بیان اینکه تعویض ۹۰ هزار تاکسی فرسوده کشور در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: از هزار و ۱۰۰ تاکسی فرسوده در شهر کرمان تاکنون، ۶۰۰ نفر از رانندههای تاکسی شهر کرمان، برای تعویض تاکسیهای فرسوده خود ثبتنام کردهاند.
عسکری با بیان اینکه تا یک ماه آینده ۵۰ تاکسی جدید دیگر وارد سیستم حملونقل عمومی شهر کرمان میشود، افزود: مابقی رانندههای تاکسی نیز در دریافت تسهیلات بانکی معطل ماندهاند که تلاش داریم با حل مشکل این افراد، بقیه تاکسیهای فرسوده نیز از چرخه حملونقل عمومی شهر کرمان خارج شوند.
وی با بیان اینکه تعویض تاکسیهای فرسوده، علاوه بر کاهش هزینههای رانندههای تاکسی، به حفظ محیط زیست نیز کمک میکند، تاکید کرد: رفاه حال شهروندان و تکریم آنان از دیگر فواید تعویض تاکسیهای فرسوده بوده و با نوسازی تاکسیهای فرسوده، چهره شهر نیز زیبا میشود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان از خرید خودروهای هوندا سیویک برای استفاده در پایانه مسافربری و راهآهن خبر داد و تصریح کرد: همنین در تلاش هستیم تا از خودروهای آریو زِد نیز برای فرودگاه استفاده کنیم تا علاوه بر رفاه حال شهروندان، چهره شهر کرمان زیباتر شود.
عسکری همچنین از نصب سیستم کرمانکارت بر روی تاکسیها تا دهه فجر خبر داد و افزود: بسیاری از شهرها که با عجله و فقط برای ارائه گزارش عملکرد به سمت استفاده از کارتهای الکترونیکی در تاکسیها رفتهاند، با شکست مواجه شدهاند؛ بنابراین، در تلاش هستیم با کمک بانک رسالت، بهگونهای از این سیستم در تاکسیها استفاده کنیم تا رانندههای تاکسی کمترین هزینه را متحمل شوند.
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