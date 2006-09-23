عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون

- واشنگتن بارديگراز سلاح جنبش حزب الله لبنان ابراز نگراني كرد.

- رئيس هيئت اعزامي سوريه به نشست مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد: اين موضوع كه اسرائيل بدون نظارت جامعه بين المللي سلاح هسته اي دراختيار دارد، امنيت منطقه و صلح را ازبين مي برد.

-"عمرو موسي" دبيركل اتحاديه عرب ازنتايج نشست شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي فعال كردن روند صلح خاورميانه ابرازخشنودي كرد.

- وزيرامورخارجه قطراعلام كرد: روابط كشورش با اسرائيل طبيعي است و آمريكا نيزهمپيمان قطراست.

-"مقتدي صدر" يكي از روحانيان عراقي خواستار خروج نظاميان آمريكايي ازعراق شد.

- هزاران نفرازمردم انگليس امروز با برپايي تظاهراتي خواستار كناره گيري "توني بلر" نخست وزيرانگليس ازقدرت مي شوند.