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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین:

کشف ۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در قزوین

کشف ۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در قزوین

قزوین-رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از کشف هشت کیلوگرم انواع مواد مخدر تریاک با دستگیری چهار سوداگر مرگ در این استان خبر داد.

سرهنگ محسن قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی گزارش رسیده مبنی بر اینکه فردی در یکی از محلات شهر قزوین اقدام به تهیه و توزیع موادمخدر می کند، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ماموران پس از بررسی صحت و سقم موضوع با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند افزود: ماموران در عملیات غافلگیرانه موفق شدند متهم را دستگیر و در بازرسی از منزل مسکونی مقدار ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک و سوخته تریاک کشف کردند.

سرهنگ قلی پور اضافه کرد: ماموران در اقدامی دیگر حین انجام ایست و بازرسی در عوارضی آزادراه «قزوین – کرج» به یک دستگاه اتوبوس مشکوک که در بازرسی وسایل دو نفر از مسافران اتوبوس که زن و شوهر بودند مقدار پنج کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین افزود: کشف مقدار ۵۰۷ گرم موادمخدر از نوع تریاک ودستگیری یک متهم از اقدامات ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان تاکستان در امر مبارزه با مواد افیونی است.

وی تصریح کرد: چهار سوداگر مرگ دستگیر  شده با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ قلی پور در پایان از شهروندان به خاطر همکاری و اطلاع رسانی که با نیروی انتظامی دارند تشکر و قدردانی کرد و افزود: همکاری خوب مردم با نیروی انتظامی می تواند نقش موثری در رابطه با مقابله با  قاچاقچیان مواد مخدر داشته باشد.

کد مطلب 3840340

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