کشف ۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در قزوین

سرهنگ محسن قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی گزارش رسیده مبنی بر اینکه فردی در یکی از محلات شهر قزوین اقدام به تهیه و توزیع موادمخدر می کند، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ماموران پس از بررسی صحت و سقم موضوع با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند افزود: ماموران در عملیات غافلگیرانه موفق شدند متهم را دستگیر و در بازرسی از منزل مسکونی مقدار ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک و سوخته تریاک کشف کردند.

سرهنگ قلی پور اضافه کرد: ماموران در اقدامی دیگر حین انجام ایست و بازرسی در عوارضی آزادراه «قزوین – کرج» به یک دستگاه اتوبوس مشکوک که در بازرسی وسایل دو نفر از مسافران اتوبوس که زن و شوهر بودند مقدار پنج کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین افزود: کشف مقدار ۵۰۷ گرم موادمخدر از نوع تریاک ودستگیری یک متهم از اقدامات ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان تاکستان در امر مبارزه با مواد افیونی است.

وی تصریح کرد: چهار سوداگر مرگ دستگیر شده با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ قلی پور در پایان از شهروندان به خاطر همکاری و اطلاع رسانی که با نیروی انتظامی دارند تشکر و قدردانی کرد و افزود: همکاری خوب مردم با نیروی انتظامی می تواند نقش موثری در رابطه با مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر داشته باشد.