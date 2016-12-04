اکوموزه عشایری و روستایی در استان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اکو موزه عشایری وروستایی با هدف ارائه زنده ظرفیت های زندگی عشایری وروستایی و توسعه گردشگری استان احداث می شود.

باقری به پتانسیل های بالای زندگی عشایری و روستایی استان در جذب گردشگر اشاره کرد و ابراز داشت: این طرح در کارگروه گردشگری استان تایید، و برای بررسی کارشناسی، زیرساختی و ارائه طرح توجیهی در کمیته زیربنایی استان مطرح خواهد شد.

باقری با بیان مزایای دیگر این طرح عنوان داشت: یکی از اهداف اکو موزه حرکت به سمت گردشگری مسؤلانه، با توجه به محیط زیست و منابع طبیعی است.

وی افزود: ارائه مناسب از معماری زندگی روستایی و عشایری و شناساندن ظرفیت های گردشگری این حوزه از دیگر مزیت های این طرح است.