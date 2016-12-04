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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان:

توسعه رشته ورزشی گلف در لرستان پیگیری می‌شود

توسعه رشته ورزشی گلف در لرستان پیگیری می‌شود

خرم‌آباد- مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان گفت: توسعه ورزش گلف به‌عنوان یک ورزش مفرح همگانی و یک‌رشته قهرمانی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه مجمع انتخاباتی هیئت گلف استان با اشاره به اینکه خوشبختانه اعضای هیئت گلف دست به دست هم داده و توانستند پیشرفت خوبی را در استان ایجاد کنند، اظهار داشت: با آغاز دور جدید مسئولیت در هیئت گلف همبستگی ها بیش از پیش می شود.

وی با تاکید بر اینکه رشته گلف  در استان ظرفیت های خوبی دارد، افزود: گلف جزو رشته های شاخص استان است که آن را برای سرمایه گذاری و استعداد یابی به وزارت ورزش پیشنهاد دادیم و این موضوع پذیرفته شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان با اشاره به اینکه این رشته می تواند در حوزه ورزش همگانی به عنوان یک ورزش مفرح که در فضای باز اجرا می شود مطرح باشد و همچنین به عنوان ورزش قهرمانی که جزو رشته های المپیکی است ترویج داده شود، گفت: هیئت گلف و اداره کل ورزش و جوانان توسعه ورزش گلف را پیگیری می کنند و تلاش بر این است که زیرساخت های مورد نیاز این رشته را فراهم کنیم.

عزیزپور با بیان اینکه فضای چند مجموعه را در اختیار رشته گلف گذاشته ایم، تصریح کرد: در مجموعه زیباکنار، مجموعه گلدشت شرقی و در مجموعه سوارکاری فضای لازم برای رشته گلف در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3840342

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