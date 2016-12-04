به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه مجمع انتخاباتی هیئت گلف استان با اشاره به اینکه خوشبختانه اعضای هیئت گلف دست به دست هم داده و توانستند پیشرفت خوبی را در استان ایجاد کنند، اظهار داشت: با آغاز دور جدید مسئولیت در هیئت گلف همبستگی ها بیش از پیش می شود.

وی با تاکید بر اینکه رشته گلف در استان ظرفیت های خوبی دارد، افزود: گلف جزو رشته های شاخص استان است که آن را برای سرمایه گذاری و استعداد یابی به وزارت ورزش پیشنهاد دادیم و این موضوع پذیرفته شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان با اشاره به اینکه این رشته می تواند در حوزه ورزش همگانی به عنوان یک ورزش مفرح که در فضای باز اجرا می شود مطرح باشد و همچنین به عنوان ورزش قهرمانی که جزو رشته های المپیکی است ترویج داده شود، گفت: هیئت گلف و اداره کل ورزش و جوانان توسعه ورزش گلف را پیگیری می کنند و تلاش بر این است که زیرساخت های مورد نیاز این رشته را فراهم کنیم.

عزیزپور با بیان اینکه فضای چند مجموعه را در اختیار رشته گلف گذاشته ایم، تصریح کرد: در مجموعه زیباکنار، مجموعه گلدشت شرقی و در مجموعه سوارکاری فضای لازم برای رشته گلف در نظر گرفته شده است.