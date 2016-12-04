۱۶۰غرفه در نمایشگاه کتاب استانی سمنان در شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی ظهر یکشنبه در خلال افتتاحیه نمایشگاه بزرگ کتاب استان سمنان به میزبانی سالن شهید اکبری شاهرود، بیان داشت: این نمایشگاه از امروز در حالی کار خود را آغاز می کند که افزایش دسترسی آحاد جامعه به کتاب، که امروزه به حق در تمام عرصه های زندگی بشری از اقتصاد مقاومتی تا سبک زندگی اسلامی و همچنین مدیریت، سیاست، تاریخ، دین و ... تاثیرگذار است، هدف از برپایی این نمایشگاه محسوب می شود.

وی کتاب را عامل ارتقای فرهنگی جوامع دانست و ابراز داشت: امروز اگر شاهد آسیب هایی در حوزه فرهنگ هستیم می بایست بدانیم که راهکار دوری از آنها، خردورزی و عقلانیت است و در این بین کتاب و کتابخوانی به نوعی عصاره این خردورزی محسوب می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین گفت: امروز کتاب فرهنگ ما را ماندگار می کند و اگر محیط زیست پایدار، اقتصاد مقاومتی پویا، فرهنگ مانا، سلامت اجتماعی و جسمی و هر آنچه در بهبود کیفی زندگی مان موثر است را برای خود و جامعه می خواهیم، می بایست اسباب مقاومت سازی عقلانیت یا همان فرهنگ مطالعه را در جامعه توسعه دهیم.

سوقندی با بیان اینکه کتاب مهمترین مولفه توسعه فرهنگی در همه بخش ها شامل امنیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ... است، گفت: امروزه جامعه ما علی رغم تعالیم اسلامی با بحران خانواده روبرو است و در این بین کتاب قطعا به ما کمک می کند تا به سمت خانواده های پایدار پیش برویم.

وی کتاب را لشگری بی ارتش توصیف کرد و افزود: کتاب با تمام تاثیرات خود، فرهنگ ساز، امنیت آفرین، توسعه ساز و دانش افزا است و این اهمیت باعث می شود تا فرهنگ مطالعه در زمره مولفه های توسعه در هر کشوری باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در ادامه گفت: نمایشگاه کتاب بهانه ای برای دستیابی به یک هدف بزرگتر و آن هم ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه به عنوان یک اصل اساسی و مهم در جامعه اسلامی محسوب می شود چراکه امروز جایگاه کتاب به مثابه مادر دانایی ها و مادر فرهنگ ها در صدر معارف تمدن اسلامی است و این اهمیت باعث می شود تا به راحتی نتوانیم از کنار این جایگاه رفیع عبور کنیم.