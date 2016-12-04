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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

مدیرکل محیط زیست لرستان:

شکار پرندگان در لرستان ممنوع شد

شکار پرندگان در لرستان ممنوع شد

خرم آباد- مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان از ممنوعیت شکار پرندگان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند  در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به مکاتبه سازمان دامپزشکی کشور و طبق بخشنامه معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به منظور حفظ سلامت شهروندان در مقابل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، اجرای برنامه شکار توسط افرادی که پروانه شکار دارند ممنوع است.

وی تصریح کرد: طبق این بخشنامه همچنین صدور هر گونه پروانه شکار برای متقاضیان ممنوع است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان افزود: بدیهی است در صورت رفع تهدیدات موجود و ایجاد امکان اجرای مجدد برنامه شکار اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

کد مطلب 3840347

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