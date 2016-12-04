ظرفیت های گردشگری ایلام در ابعاد ملی معرفی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید روز یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی مجتمع گردشگری ساحلی سد کنگیر در شهرستان ایوان اظهار داشت: یکی از مهم ترین منابع درآمدی کشورها بویژه در جوامع اروپایی و آسیای شرقی جذب گردشگران است و از این محل سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب می کنند.

وی افزود: ایران اسلامی نیز در زمینه دارا بودن طبیعت زیبا و چشم نواز در استان های مختلف جزو کشورهای منحصربفرد است که می توان از این امکان برای اشتغالزایی و جذب سرمایه ها استفاده کرد.

استاندار ایلام ادامه داد: استان ایلام در میان سایر نقاط کشور شرایط ویژه ای دارد، درحالیکه در شهرستان های جنوبی گرمای هوا به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد می رسد ولی در مناطق شمالی درجه سرما به چندین درجه زیر صفر نیز کاهش می باید که همین تنوع آب و هوایی باعث ایجاد چشم اندازهای طبیعی بسیاری می شود که در صورت جانمایی امکانات می توان گردشگران بسیاری را برای دیدن از این مناطق جذب کرد.

مروارید گفت: یکی از این نقاط، حاشیه ساحلی سد کنگیر است که با وجود آنکه عملیات اجرای توسعه آن آغاز نشده ولی از هم اکنون شاهد بازدید و حضور گردشگران از این طبیعت بسیار چشم نواز هستیم که در صورت معرفی و ایجاد امکانات رفاهی می تواند به نگینی درخشان در جذب گردشگر تبدیل شده و درآمد بسیاری را برای افراد شاغل در این منطقه فراهم کند.

وی از آمادگی مسئولان استان برای حمایت از طرح های حوزه گردشگری خبر داد و از افراد علاقه مند و به ویژه تحصیل کردگان این رشته خواست طرح های خود را برای توسعه مناطق توریستی استان به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ارائه دهند.