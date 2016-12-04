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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

جلسه محاکمه شیخ علی سلمان بار دیگر به تعویق افتاد

جلسه محاکمه شیخ علی سلمان بار دیگر به تعویق افتاد

دادگاه استیناف آل خلیفه رسیدگی به اعتراضات شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به حکم حبس صادره علیه وی را به ۱۲ دسامبر (۲۲ آذرماه) موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، جلسه محاکمه شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین که دربند آل خلیفه بسر می برد، بار دیگر به تعویق افتاد.

بر اساس این گزارش، دادگاه استیناف بحرین اعلام کرده است که در جلسه مورخ ۱۲ دسامبر (۲۲ آذرماه) در خصوص اعتراض شیخ علی سلمان به حکم حبس صادره علیه وی، رسیدگی می کند.

پیشتر وکلای شیخ علی سلمان به افزایش حکم حبس وی از ۴ به ۹ سال اعتراض کرده بودند. 

گفتنی است، قرار است دادگاه رسیدگی به اتهامات شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین نیز امروز برگزار شود.

کد مطلب 3840349

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