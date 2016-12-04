به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، علیرضا حاجیانزاده با بیان این مطلب افزود: گام بعدی کانون برای خدمترسانی به کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه، برنامهریزی برای آموزش مربیان و ایجاد امکانات لازم در مراکز سیار روستایی کانون است تا کودکان و نوجوانان توانیاب در روستاها و حاشیه شهرها نیز بتوانند از این امکانات بهرهمند شوند.
مراکز فراگیر کانون کتابخانههایی هستند که کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه (معلول جسمیحرکتی، نابینا و ناشنوا) در کنار دیگر اعضای کانون به فعالیتهای فرهنگی و هنری میپردازند.
مدیرعامل در ادامه سخنان خود توضیح داد: کانون موفق شده است در مراکز ثابت خود شرایطی را فراهم آورد تا کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه حضور پیدا کنند و از امکانات فرهنگی، هنری و ادبی آن استفاده کنند.
حاجیانزاده خاطرنشان کرد: تاکنون در سراسر کشور ۳۹ مرکز فراگیر ثابت ایجاد شده است و به تدریح این مراکز توسعه پیدا میکند تا در همه شهرستانها کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه از این امکانات بهرهمند شوند.
این مقام مسوول گفت: از بین تمامی مراکز ثابت، سیار شهری و روستایی و پستی کانون که در مجموع ۹۵۴ مرکز است، ۱۲۴ مرکز سیار داریم که مربیان این کتابخانهها با حضور در مناطق حاشیهای شهرها، روستاها و مناطق محروم، خدمات فرهنگی، هنری و ادبی برای بچهها ارایه میکنند.
به گفته حاجیانزاده در وهلهی اول مربیان مراکز سیار کانون باید آموزشهای لازم را ببینید و در عین حال باید به امکاناتی همچون کتابهای بریل، گویا و امکانات سمعی و بصری که در مراکز ثابت کانون وجود دارد، مجهز شوند. او تصریح کرد: به زودی این اتفاق میافتد و مساله عدالت فرهنگی و اجتماعی که از این طریق دنبال آن هستیم به روستاها و مناطق محروم هم گسترش پیدا کند.
مدیرعامل کانون همچنین گفت: تاکنون کتابهای بریل کانون از طریق مربیان مراکز سیار برای کودکان و نوجوانان کمبینا و نابینا برده میشد ولی در آینده نزدیک جزء ماموریتهایی آنان میشود. ولی در حال حاضر فقط در مراکز ثابت اجرایی شده است و در گام بعدی به مراکز سیار هم توسعه مییابد.
حاجیانزاده در پایان سخنان خود گفت: کانون بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب به خط بریل منتشر کرده است و به تدریج کتابهای دیگری را به این خط به چاپ میرساند. در روز جهانی معلولان نیز ۱۴ عنوان کتاب بریل کانون رونمایی شد، اما در کنار کتاب بریل، کتابهای گویا را برای استفاده بچههای با نیازهای ویژه تولید خواهیم کرد.
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