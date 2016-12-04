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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۱

همزمان با ۱۶ آذر؛

قالیباف به دانشگاه شهید بهشتی می رود

قالیباف به دانشگاه شهید بهشتی می رود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی از حضور محمد باقر قالیباف در مراسم روز دانشجوی این دانشگاه خبر داد.

مهربد مهرافزا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: محمد باقر قالیباف شهردار تهران به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و به مناسبت روز دانشجو  روز سه شنبه در این دانشگاه سخنرانی می کند.

وی ادامه داد: در این مراسم که ساعت ۱۴ روز سه شنبه در تالار بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد، قالیباف به بیان خاطرات خود از دفاع مقدس و انقلاب اسلامی خواهد پرداخت.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی افزود: همچنین عوامل طنز سیاسی دکتر سلام در این برنامه حضور داشته و علی اکبر قلیچ خواننده انقلابی کشور در این مراسم اجرا خواهد داشت.

وی یاداورشد: در انتهای این مراسم از نخبگان بسیجی توسط مسئول بسیج علمی کشور تقدیر به عمل می آید.

کد مطلب 3840365
زهرا سیفی

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