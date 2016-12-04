قالیباف به دانشگاه شهید بهشتی می رود

مهربد مهرافزا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: محمد باقر قالیباف شهردار تهران به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و به مناسبت روز دانشجو روز سه شنبه در این دانشگاه سخنرانی می کند.

وی ادامه داد: در این مراسم که ساعت ۱۴ روز سه شنبه در تالار بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد، قالیباف به بیان خاطرات خود از دفاع مقدس و انقلاب اسلامی خواهد پرداخت.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی افزود: همچنین عوامل طنز سیاسی دکتر سلام در این برنامه حضور داشته و علی اکبر قلیچ خواننده انقلابی کشور در این مراسم اجرا خواهد داشت.

وی یاداورشد: در انتهای این مراسم از نخبگان بسیجی توسط مسئول بسیج علمی کشور تقدیر به عمل می آید.