نمایشگاه یافته های پژوهشی استان کردستان در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یکشنبه و با برگزاری مراسمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، نمایشگاه یافته های پژوهشی استان کردستان گشایش یافت.

در این مراسم علاوه بر دبیر ستاد هفته پژوهش کشور، معاون استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه، شماری از مدیران ادارات و سازمان های دولتی و همچنین روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کردستان نیز حضور داشتند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برگزاری این نمایشگاه استانی گفت: این نمایشگاه استانی با حضور ادارات و سازمان های دولتی و همچنین مراکز آموزش عالی برگزار می شود.

محمد قربان کیانی گفت: این نمایشگاه در قالب ۲۹ غرفه طراحی شده است و در آن آخرین یافته ها و دستاوردهای پژوهشی استان کردستان به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به ایجاد غرفه فن بازار در این نمایشگاه برای اولین بار، بیان کرد: در این نمایشگاه و برای اولین بار غرفه فن بازار با هدف ایجاد ارتباط بین مخترعین و همچنین بازار راه اندازی شده است و در این غرفه افراد دارای ایده و فکر می توانند نسبت به عقد قراردادهای کاری با سرمایه گذاران اقدام کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یادآور شد: غرفه فن بازار برای اولین بار در نمایشگاه یافته های پژوهشی استان کردستان و به همت مرکز رشد واحد سنندج، پارک علم و فناوری کردستان و همچنین شرکت شهرک های صنعتی این استان راه اندازی شده است.

وی عنوان کرد: امروز و در حاشیه برگزاری مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان کردستان دو قرارداد کاری در راستای تجاری کردن ایده های مبتکرین و مخترعین سنندجی نیز به امضا رسید.

دبیر ستاد هفته پژوهش کشور در جریان حضور در مراسم گشایش این نمایشگاه از بخش ها و غرفه های مختلف بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت های پژوهشی ادارات و سازمان های دولتی و همچنین مراکز دانشگاهی کردستان قرار گرفت.