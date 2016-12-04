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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

زاکانی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور:

منتظر وعده رئیس‌جمهور برای«پاسخ قاطع به آمریکا» هستیم

منتظر وعده رئیس‌جمهور برای«پاسخ قاطع به آمریکا» هستیم

رئیس کمیسیون برجام در مجلس نهم گفت: مردم ایران منتظرند تا وعده رئیس جمهور محترم مبنی بر پاسخ قاطع به آمریکا را در مقام اقدام وعمل ببینند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی"رئیس کمیسیون برجام در مجلس نهم" نسبت اظهارات امروز روحانی در مجلس واکنش نشان داد.

او در کانال شخصی خود نوشت: مردم ایران منتظرند تا وعده رئیس جمهور محترم مبنی بر پاسخ قاطع به آمریکا را در مقام اقدام وعمل ببینند.

متن یادداشت زاکانی بدین شرح است:

هوالحکیم

امروز آقای روحانی در مجلس گفتند که مصوبه اخیر کنگره آمریکا و امضای احتمالی اوباما پای آن ناقض برجام و اجرای آن نیز نقض فاحش برجام است. این اذعان صریح به بدعهدی مقامات آمریکا  گرچه دیرهنگام بود اما قابل ستایش و مورد حمایت ماست.

بیش از یک سال قبل در گزارش کمیسیون برجام آمده بود: «برجام در برخی مواد کلیدی مبتنی بر عدم اعتماد به آمریکا بنا نهاده نشده است. متن برجام اساساً بر این مبنا بنا شده که آمریکا اراده‌ای برای اقدام خصمانه علیه ایران نخواهد داشت یا گویا اقدام به این امور هزینه سیاسی برای دولت آمریکا در پی داشته و او را منع می کند درحالی‌که اساساً آمریکا در سوابق تصمیمات یک‌جانبه خود در جهان نشان داده است که براساس منافعش عمل خواهد کرد.»

لذا معتقدم رسیدن به نتیجه مبارک امروز می توانست با هزینه های بسیار کمتری برای ملت ایران محقق شود که متاسفانه اعتماد اولیه به دشمن و تعجیل در رسیدن به توافق مانع از آن شد.

اکنون مردم ایران منتظرند تا وعده رئیس جمهور محترم مبنی بر پاسخ قاطع به آمریکا را در مقام اقدام وعمل ببینند و پس از آن تمام تمرکز دولت معطوف به حل مشکلات اقتصادی خصوصا بیکاری از مسیر تکیه بر توان داخلی و  اقتصاد مقاومتی گردد.

کد مطلب 3840369

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