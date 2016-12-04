بیمارستان ۴۱۳ تختخوابی قم بزودی بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی صدرالسادات در جریان بازدید از پروژه های بهداشتی درمانی قم، اظهارداشت: بیمارستان فرقانی قم با ۹ طبقه و زیربنای ۲۷ هزار مترمربع شامل بخش های بستری اطفال، زنان، جراحی و مردان می شود.

وی گفت: عملیات عمرانی بیمارستان فرقانی قم در راستای تامین ۲۱ هزار تخت بیمارستانی با ظرفیت ۴۱۳ تخت بزودی افتتاح خواهد شد.

صدرالسادات با بیان اینکه این بیمارستان در ۹ طبقه احداث شده است اضافه کرد: پس از تکمیل، تجهیزات چهارگانه و پزشکی نیز برای خدمات رسانی به مردم استان در بیمارستان مستقر خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تدابیر ویژه برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز نیز دیده شده است اظهار کرد: این پروژه با زیربنای ۲۷ هزار مترمربع شامل بخش های بستری اطفال، زنان، جراحی و مردان می شود.

وی افزود: ۱۸۲ تخت بستری جراحی، ۹۰ تخت بستری زنان، شیرخواران و خردسالان، ۳۶ تخت بستری زایمان، بستری ریکاوری، LDR و NICU، ۱۷ اتاق عمل جنرال و ارتوپدی و مغز و اعصاب و ICU و ۲۵ تخت اورژانس از جمله بخش های مختلف این بیمارستان است. همچنین در این بیمارستان بخش اداری، سالن آمفی تئاتر، پاویون اساتید و کلاس های تدریس نیز تعبیه شده است.

صدرالسادات گفت: پیش بینی می شود تا پایان آذر ۹۵ نیز در استان مقدس قم عملیات عمرانی اورژانس جاده ای طرلاب با زیربنای ۱۵۴ مترمربع و ۴ واحد منزل مسکونی دستجرد با زیربنای ۴۶۲ مترمربع به پایان برسند.