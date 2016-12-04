عدیل سروی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر مرکز تحقیقات کشاورزی استان بر روی تولید محصولات کشاورزی دانش‌بنیان تحقیقاتی را انجام می‌دهد.

وی افزود: ویژگی این محصولات کیفیت بهتر، مقاومت بیشتر، مصرف آبی کمتر و بازارپسندی بیشتر است و در واقع ارقام جدیدی از محصولات کشاورزی برجسته استان مطالعه و معرفی می‌شوند.

رئیس جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: این محصولات شامل سیب‌زمینی، سه رقم غلات در مناطق سردسیر، پنج رقم غلات در مناطق گرمسیر، حبوبات و جو است.

به گفته وی جهاد کشاورزی استان در حوزه تولید محصولات کشاورزی دانش‌بنیان از جمله سیب‌زمینی، گیاهان دارویی، زعفران و عدس مطالعات جدی را آغاز کرده و در تولید این محصولات مصمم است.

سروی تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی تولید ارقامی که بتواند مصارف آبی کمتری داشته و در عین حال کیفیت بهتری داشته باشد، تأکید می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این تجاری‌سازی محصولات نیز مورد تأکید است و در واقع به دنبال این هستیم با اتمام مطالعات جهت توسعه بازار فروش اقدام کنیم.