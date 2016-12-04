احیای فرهنگ وقف با اجرای امینانه‌ نیات واقفان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن دهه وقف و برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی متناسب با این ایام، رؤسای ادارات اوقاف و خیریه شهرستان های آذرشهر و شبستر در نشست های مختلف ضمن تشریح برنامه های مجموعه های تحت مدیریت خود برای گرامیداشت این ایام، در خصوص راهکارها و الزامات ترویج فرهنگ وقف در جامعه نیز نظراتی ارائه کردند که در این میان اجرای صحیح و امینانه‌ نیات واقفان مورد تاکید هر دو مدیر شهرستانی اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی بود.

اجرای امینانه نیات واقفان بهترین راه برای ترویج فرهنگ وقف است

در همین راستا رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آذرشهر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح برنامه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی در طول دهه وقف گفت: برنامه‌های متنوعی را به منظور گرامی‌داشت دهه‌ وقف تدارک دیده‌ایم که نواختن زنگ وقف در مدارس از جمله این اقدامات است.

حجت‌الاسلام احمد جباری ادامه داد: برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه، برپایی نمایشگاه و ایستگاه همه واقف باشیم در طول دهه‌ی وقف، برگزاری مراسمات عزاداری در ایام رحلت پیامبر عظیم الشان(ص) اسلام و همچنین شهادت امام رضا(ع)، قرائت زیارت از راه دور پیامبر اکرم(ص) در مسجد امام خمینی(ره) ممقان نیز از جمله برنامه‌های ما برای دهه‌ وقف است.

وی افزود: ویژه برنامه شهادت امام‌ رضا(ع) و محفل انس با قرآن در مسجد سفیده محله و مسجد حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان گوگان و همچنین تجلیل از متسابقین و فعالان قرآنی شهرستان، غباروبی و عطرافشانی بقعه‌ی صالحه خاتون، نشست صنفی با روحانیان در دهه‌ی وقف، سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، برپایی ایستگاه همه واقف باشیم در مصلی شهرستان آذرشهر، دیدار با خانواده‌های شهدا، نشست شورای اداری با موضوع وقف، نشست صنفی با اقشار مختلف و دانشجویان نیز توسط اداره اوقاف و امور خیریه شبستر در دهه‌ وقف برگزار خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آذرشهر برگزاری ویژه برنامه‌ی وقف و اقتصاد مقاومتی، دیدار با سالمندان و حضور در مساجد و هم صحبتی با مردم پیرامون موقوفات را از دیگر برنامه‌های دهه‌ وقف این شهرستان برشمرد و تاکید کرد: اجرای امینانه‌ی نیات واقفان بهترین راه برای ترویج فرهنگ وقف است و بر همین اساس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آذرشهر در ایام مختلف سال نسبت به اجرای نیات واقفان اقدام کرده و مردم نیز از آثار موقوفات بهره‌مند می‌شوند.

لزوم اعتمادسازی در خصوص اجرای صحیح نیات

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شبستر نیز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تاکید بر ترویج فرهنگ وقف در جامعه تاکید کرد و مسئولان را به تلاش گسترده در این زمینه فراخواند و گفت: تلاش های بسیار خوبی در راستای ترویج این فرهنگ و سنت حسنه و همچنین گرایش افراد به انجام این کار خیر در شهرستان شبستر انجام شده که این مهم مرهون تلاش های واقفین و همدلی و همکاری خیرین است.

حجت الاسلام پرورش افزود: همه به دنبال احیای فرهنگ وقف در جامعه هستیم و به عنوان مهمترین وظیفه و رسالت باید فضا و شرایطی را در جهت احیای بیش از پیش این سنت حسنه فراهم کنیم تا شاهد آثار و برکات این سنت حسنه که به آن تاکید فراوان شده است در جامعه باشیم.

وی از وجود ۱۲۸ نیت وقف در این شهرستان نیز خبر داد و گفت: قبل از انقلاب بسیاری از موقوفات به صورت ملک شخصی توسط افراد سودجو و حاکمان خودکامه در آمده بود که بعد از انقلاب اسلامی ایران بسیاری از آنها احیا شد و در سال های اخیر نیز فعالیت های گسترده ای در راستای ترویج این فرهنگ در جامعه انجام شده است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شبستر اعتماد سازی و اجرای درست نیت واقفان را لازمه احیای فرهنگ وقف عنوان و تصریح کرد: با توجه به عشق و علاقه مردم به فرهنگ دینی و اهل بیت لازم است این موضوع تبیین شود که سرمایه گذاری آنان در جهت منویات هزینه می شود و در این صورت علاقه و اشتیاق برای انجام وقف افزایش می یابد.

وی با تاکید بر همدلی، همکاری و همراهی مسئولان فرهنگی، خیرین، فعالان فرهنگی و واقفان تصریح کرد: متاسفانه برخی مسئولان اعتقادی به بحث وقف نداشته و همکاری لازم را به عمل نمی آورند و از طرفی نیز تصرف در موارد وقف نیز دیده می شود که نمونه آن ایجاد بازارچه خشکبار توسط شهرداری تسوج در زمین وقفی بود و بنابراین باید تلاش کنیم بحث فرهنگی وقف را جزء اولویت های برنامه های خود قرار دهیم.

حجت الاسلام پرورش گفت: د سال جاری ضمن پالایش پرونده های وقفی و ریلی نمودن سیستم بایگانی به نوعی رسیدگی و دسترسی به آنها آسان شده و نباید در برابر زور و فشار برخی‌ها عقب بنشینیم و با روحیه کارمندی و اداری جهاد محقق نمی‌شود و باید در راه دفاع از حق و مظلوم روحیه انقلابی داشته باشیم تا نگذاریم حقی از حقوق موقوفات و واقفان پایمال شود.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شبستر موقوفات را از امانات الهی برشمرد و اظهار داشت: باید در راه امانتداری موقوفات و حفظ منافع آنها تلاش کنیم تا اعتماد مردم نسبت به موقوفات روز به روز بیشتر شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تعدادی ضمن تخریب اراضی کشاورزی در محدوده سه هزار و ۸۰۰ هکتار در روستای اندبیل که جزو موقوفات ثقه الاسلام بوده، نزدیک به ۴۰۰ خانه باغ و ویلا ساخته اند و ادارات خدمات رسان نیز نسبت به واگذاری اشتراک و خدمات به این واحدهای غیرمجاز اقدام کرده اند که با تذکر اداره اوقاف، ۱۲ نفر از این افراد به مراجع قضایی معرفی شده و مراحل قانونی را طی می کنند.