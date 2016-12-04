مسعود مهدی‌زاده مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اولین نشست شورای مشورتی بخش خصوصی شهرک‌های صنعتی این استان با حضور مسئولان و نمایندگان تشکل‌های صنفی صنعتی و مدیران واحدهای صنعتی منتخب برگزار می‌شود، اظهار کرد: از جمله اهداف محوری شورای مشورتی بخش خصوصی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف عالی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به اینکه باید ظرفیت‌هایی را برای جامعه صنعتی ایجاد کرد، افزود: با استفاده از نظرات و تجربیات تشکل‌های خصوصی و با حضور روسا و مدیران تشکل‌های صنفی و صنعتی دست اندرکاران حوزه صنعت و تشکل‌های صنعتی می‌توان ظرفیت‌هایی را برای جامعه صنعتی ایجاد کرد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد: شورای مشورتی با حضور تشکل‌های صنعتی، مدیران منتخب واحدهای صنعتی و صاحب نظران متخصص و خبره صنعتی بازخورهای خوبی را جهت مدیریت بهتر این حوزه در اختیار ما قرار می‌دهند که سبب کشف ایده‌های جدید با استفاده از این جریانات فکری می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی نام‌گذاری خیابان‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی به نام کارآفرینان برتر، استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنعتی در جهت راهبرد اهداف شرکت شهرک‌ها، اطلاع رسانی خدمات قابل ارائه شرکت شهرک‌های صنعتی به تشکل‌های صنعتی و ارسال برنامه‌های حمایتی صنوف به اتاق اصناف خراسان رضوی را از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدی‌زاده عنوان کرد: باید با عزم جدی در رفع موانع و مشکلات تامین و توسعه زیرساخت‌ها، در بعد سخت افزاری و همچنین در ابعاد نرم افزاری مانند تسهیلات، عارضه یابی و مشاوره‌های تخصصی کلینیکی به بخش صنعت تلاش کرد.