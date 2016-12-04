توسعه پایدار کشور با تکیه به درخت تنومند تاریخ امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن طالبیان روز یکشنبه در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان ایلام اظهار کرد: تاریخ چندین هزار ساله ایران قبل و بعد از ظهور اسلام نشان دهنده اهمیت مردمان این سرزمین در بسط و گسترش فرهنگ های مختلف است ولی آنطور که باید و شاید نتوانسته ایم این پیشینه را در جهان معرفی کنیم.

وی ادامه داد: تمدن ایران زمین در مقایسه با سایر فرهنگ های نوظهور قدمتی بسیار طولانی دارد و به هر میزان بتوانیم زمینه ثبت آثار تاریخی و فرهنگی را در سازمان های بین المللی فراهم کنیم ، توانسته ایم فرهنگ خود را به سایر ملل معرفی کنیم.

معاون سازمان میراث فرهنگی تمدن ایلام باستان را از قدیمی ترین نقاط تاریخی عنوان کرد و یادآور شد: آثار باستانی موجود از آن دوران در استان ایلام کنونی به وفور مشاهده می شود که از نمونه های آن شهر تاریخی سیمره و مناطق تاریخی شهرستان دره شهر است که بطور موقت در فهرست آثار تاریخی به ثبت رسیده اند.

طالبیان تاکید کرد: ثبت نهایی این آثار و حفظ و حراست از آنها نیازمند کمک مسئولان استانی است که امیدواریم با همتی که در میان استاندار و سایر مدیران مشاهده می شود در زمینه حفاظت از آثار تاریخی و باستانی ایلام بیشتر کوشا باشیم.

وی اضافه کرد: بدون شک اگر بتوانیم ضمن آشنایی از تاریخ گذشتگان در حراست از این آثار موفق باشیم می توانیم در مسیر حرکت به سوی کمال و پیشرفت با سرعت بیشتری حرکت کنیم.

معاون سازمان میراث فرهنگی از برگزاری مدون کنگره های تاریخ معماری و شهرسازی در استان های مختلف خبر داد و هدف از برگزاری آنرا شناخت ارزش های معماری استان ها عنوان کرد.